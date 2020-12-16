《今際之國的有栖》熱爆　Netflix順勢開拍《幽遊白書》真人版

由山崎賢人及土屋太鳳主演的真人版《今際之國的有栖》（今際の国のアリス），早前在Netflix播出，劇集大獲好評。近日傳出Netflix又有新發展方向，據了解，Netflix有意把經典漫畫《幽遊白書》改編成真人版劇集。

由山崎賢人及土屋太鳳主演的《今際之國的有栖》在Netflix上架後獲得極大迴響。（《今際之國的有栖》預告擷圖）

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漫畫《幽遊白書》是由日本漫畫家冨樫義博所創作，連載於《週刊少年Jump》。及後漫畫獲改編成電視動畫、電影、電子遊戲及文庫本等。當年《幽遊白書》在1990年51號《週刊少年Jump》連載，在連載不久後就獲得讀者極大歡迎，與《龍珠》及《男兒當入樽》並列為90年代《週刊少年Jump》的三大代表漫畫，直到1994年32號連載結束。

如今可以先在Netflix觀看電視動畫版《幽遊白書》。（網上圖片）

據了解《幽遊白書》真人版劇集將由《今際之國的有栖》的幕後製作團隊負責，並由《全裸監督》製作人坂本和隆再度領軍。他表示：「《幽遊白書》陪伴我成長，當年漫畫帶來的衝擊，我至今記憶猶新。20年過去，這感覺仍然沒有減退，在全球獲得極大的關注。我想充分利用Netflix的高度靈活及自由的創作概念，聯同全球的精英，盡可能還原《幽遊白書》宏大的世界觀。」

Netflix宣布把經典漫畫《幽遊白書》改編成真人版劇集。（網上圖片）

《幽遊白書》講述14歲的不良少年浦飯幽助，他為救一名小孩被汽車撞死。由於當時靈界沒預料到他會死亡，所以靈界沒有他的容身之所，故此他獲得一次重生的機會。幽助經過靈界考驗，重回自己身體，並成為「靈界偵探」，並與桑原、藏馬和飛影並肩作戰，替靈界解決不少案件。即使時隔多年，至今仍讓影迷津津樂道。可是，漫畫在「魔界統一淘汰賽」時，突然改以人物對白交代後續，讓粉絲大為錯愕。

至於今次《幽遊白書》真人版劇集僅在籌備階段，劇集上架時間未定，但眼見《今際之國的有栖》的成功，相信此消息會讓一眾《幽遊白書》粉絲非常期待。