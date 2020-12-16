萬千星輝｜獲眾視帝候選人幫口拉票　劉丹︰敬老啊嘛佢哋！

無綫於周三（16日）舉行記者會揭曉《萬千星輝頒獎典禮2020》的提名名單，劉丹（丹爺）憑《愛．回家之開心速遞》角逐「最佳男主角」，他接受《香港01》訪問時笑言：「從來都未試過拍Sitcom可以角逐，我今次係第二次，但係我都好樂意參加，繼續落嚟無論有幾多次你叫我參加我都會制㗎！」他覺得能夠得到提名也是一種認同，得到觀眾的喜愛，「輸贏唔好計較，總之有得參加我就好開心㗎喇！」

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丹爺指《愛．回家之開心速遞》是向着拍2000集進發。（陳順禎攝）.

剛剛在台上拉票時，一班視帝候選人紛紛幫丹爺拉票，丹爺笑說：「可能佢哋真係出於本心，敬老啊嘛佢哋！幫吓口都應該嘅，可能明知我贏唔到，我殺傷力唔係咁強啊嘛。（有冇信心打低林峯、王浩信？）唔好講打低，觀眾鍾意點樣投票係觀眾嘅事，總之我就志在參與㗎啫。」被問到有沒有「視帝」、「視后」的心水，丹爺覺得「好難揀」，「因為TVB人才多，而且個個都做得咁好，好難去選擇。（王浩信、黎耀祥、林峯？）祥哥就唔使講啦，對佢好有信心，佢會唔會因為攞獎攞得多得滯讓吓其他人呢？咁我又唔知㗎嘛！」

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