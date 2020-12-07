安樂蝸｜94呎納米樓瞓上格床下格勁迫　林穎彤︰拍過最細嘅一間屋

J2台最新一集《安樂蝸》介紹了一個細單位，連主持林穎彤都講︰「相信都係我拍過最細嘅一間屋」，原來是只有94呎的蝸居，一齊看看到底有多納米！

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主持林穎彤和嘉賓高暉參觀這間只有94呎的納米單位。（《安樂蝸》電視截圖）

雖然單位100呎都不夠，但都算是「麻雀雖小，五臟俱全」，廁所、廚房都齊，又有一個15呎的露台。為了減低壓迫感，顏色方面選用了藍色和白色。因為空間有限，本着「慳得就慳，偷得就偷」的設計理念，單位不會有多餘設計。開揚格局的廚房，下面的櫃左邊是雪櫃，右邊是洗衣機，都算是有齊家電。而一入門口旁，就有鞋櫃和衣櫃，一個人來說，算是足夠放衣物，衣櫃用了玻璃櫃門加鏡門去增加空間感。廁所方面，看上去整齊企理，基本上都是用發展商原本的設計。

主要的生活空間在睡床下面。（《安樂蝸》電視截圖）

而生活空間，就是在廚房對面的位置，上面是床，床下面就由儲物櫃卡位、茶几和電視櫃組成的生活區，一個人住，食飯、用電腦工作相信都是在這裏，其實也頗為不便。另外，設計師做了不少「手腳」去令空間更好用，除了利用樓底高度，下面的70吋做電視區，樓上的45吋做睡眠區外，他也在窗台偷位做電視櫃，又將床頭背板冷氣機移走，更利用床尾橫樑的闊度，把睡床加長，所以這張床比一般床長很多。價錢方面，設計連裝修費是8萬元。

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