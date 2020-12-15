家居．築則｜純白屋配玻璃元素簡約有型　但梳化旁加屏風感覺無謂

無綫財經台節目《家居．築則》最近一集介紹了一間簡約風的單位，屋主希望家裏以白色為主，設計師就加入不同元素令單位簡約得來又有特色。

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一入屋就見到右邊的屏風。（《家居．築則》電視截圖）

單位原則有兩房，只有戶主一人住，所以地方就好用一點。一入門就會見到梳化旁有個屏風，原來因為屋主不想梳化對正大門口，故設計師就做了一道條子紋的屏風去保持私隱，而屏風是弧形的，上下離地和離天花有一段距離，減低壓迫感又可凸出屏風的形狀。另外，設計師在廚房的門做改動，由於廚房細又偏暗，他用了方格玻璃做廚房門，可以呼應屏風，為單位製造視覺焦點。

集書房和衣帽間於一身的房間。（《家居．築則》電視截圖）

加上廳近落地窗，當不同時間和不同光影照射到玻璃上，會有更多變化和層次。另外，原圖則有兩房，但屋主一個人住，所以設計師將兩間房變成一個主人套房，第一間房改成衣帽間和工作空間，加上隱藏式趟門，當打開門就變成主人房一部分的空間，而當家人來留宿時，關上書房門就變成兩個獨立空間，更有靈活性。

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