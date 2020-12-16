跟江嘉敏同場零交流？　馮盈盈︰今日大家專心做返自己嘢多啲

無綫於周三（16日）舉行記者會揭曉《萬千星輝頒獎典禮2020》的提名名單，馮盈盈今次一口氣獲提名「最佳女主角」、「最受歡迎電視女角色」和「最佳節目主持」三個獎，非常厲害。盈盈直言是對她來說是一個肯定，她也感到榮幸。被問到對「視后」寶座有沒有信心，她坦言︰「絕對冇信心！我都有覺得呢個機會係一個搞笑地嘅方式，對我嚟講係一個運動嚟嘅，因為可以嚟陪跑，參與已經好好啦。」能夠獲提名「最佳女主角」，她覺得「開心過攞咗」，所以她也不太計較結果和得失。不過未知是否因為太開心，盈盈在活動完結後，拿起獎座影相時，不小心把獎座跌了落地，嚇得她立即連聲講「對唔住」，場面尷尬得來又搞笑。

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盈盈覺得「最受歡迎電視女角色」對她來說意義更重大，因為能夠得到觀眾的喜愛和認同是非常重要的。（陳順禎攝）.

問到誰是心目中的「視后」，盈盈就非常客氣地讚位位是好戲之人，所以「好難揀」。至於跟她屢傳不和的昔日好姊妹江嘉敏也獲提名「最佳女配角」，被問到她會否投對方一票，盈盈似乎迴避問題地說︰「我覺得女配角都一樣，入面都有好多位實力超班嘅女演員們，所以都好難揀。」她指自己演技不是有權威到可以去評論別人的演技，所以還是用觀眾的角度去欣賞就好了。（會唔會同江嘉敏有啲尷尬？）盈盈說︰「唔會，我哋都係朋友，係同事嚟㗎嘛，點會尷尬呢！（有聯絡？）有，當然有聯絡啦。（會唔會送聖誕禮物畀佢？）都會啊！（頭先見到你同佢都冇乜交流？）我哋今日有好多位同事，同埋我覺得大家戴晒口罩有啲難認啊，我頭先仲爭啲將湯洛雯認錯咗做Ali（李佳芯），因為佢個髮型同而家嗰套《愛美麗狂想曲》入面個髮型好似，所以其實今日大家都係專心返做自己嘢多啲。」

盈盈跌了獎座後，嚇得躲在頒獎台後尷尬傻笑。（陳順禎攝）.

影大合照時，盈盈跟江嘉敏企一前一後但也零交流。（陳順禎攝）.

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