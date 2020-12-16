孔德賢終上水回應廖慧儀前男友輕生事件︰佢哋兩個人嘅事

無綫於周三（16日）舉行記者會揭曉《萬千星輝頒獎典禮2020》的提名名單，孔德賢（Danny）憑《香港原味道》和《#後生仔傾吓偈》有份角逐「最佳節目主持」獎，原來這是他的名字第一次獲出現在提名名單上，令他大感榮幸。不過，外界最關心的一定是關於跟落選港姐廖慧儀的新聞。早前廖慧儀的舊愛Sam疑似為情受困，於油麻地一座大廈墮樓輕生，終年27歲。Sam胞妹之後公開Sam的千字遺書，內容充滿對廖慧儀的指控，更爆出廖慧儀疑似暗撻孔德賢才狠飛Sam，其中提到廖慧儀用無數大話瞞著他，相約另一人出街，令Sam留下心理陰影。雖然Danny曾多次否認跟廖慧儀有發展過，但網民依然瘋狂到他的IG洗版和留負評等。

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Danny形容他是「經一事，長一智」。（陳順禎攝）

Danny接受《香港01》訪問時表示︰「其實我都冇太多嘢要講，因為呢啲始終都係佢哋兩個人嘅事，同埋發生唔開心嘅事大家都唔想，咁我覺得留返啲空間畀佢哋啦。」Danny又希望他身邊的人可以慢慢平伏心情。被問到有沒有問候一下廖慧儀，他直說沒有，「因為其實都冇乜特別嘅說話要講，因為我相信佢係需要空間，需要休息，多過一啲額外嘅關心。（你同佢之間嘅關係係？）朋友，同事啦。」至於被網民洗版式指罵，他坦言有不開心，「其實唔開心一定會，因為始終真係好多好多好多好多嘅留言，我係基本上個電話係冇熄過個Screen咁，好多Comment出嚟，嗰啲Comment其實都好Harsh，我一開始睇到其實都唔開心，因為我明白網民嘅感受，佢哋亦都好想去表達佢哋嘅意見，咁我自己就慢慢去接受人哋講嘅說話。但係其實我係好怕我身邊嘅朋友，同埋屋企人見到我Instagram嘅留言會好擔心我，我自己就OK，我收拾咗心情之後，而家都係繼續專心做嘢。」

Danny否認跟廖慧儀行山。而他重申自己由事件出現時直到現在都是單身。（陳順禎攝）

Danny形容他是「經一事，長一智」︰「以後自己小心啲處理呢啲敏感嘅事情，瓜田李下呢啲嘢，就自己小心啲處理。」早前無綫舉行的《2020勁歌金曲優秀選第二回》錄影原定有Danny的出現和做主持，不過他突然沒有出現，引來被「雪藏」的猜測。Danny解釋是劇組和《勁歌》的時間不能遷就到，最後他是去了拍劇，《勁歌》就臨時換了人，而他的其他工作依然繼續，間接否認「雪藏」報道。另外，自Sam輕生消息傳出後，有網友翻查Danny和廖慧儀的舊IG帖文，發現廖慧儀於10月31日分享了位於石澳的龍脊的行山打卡相，與孔德賢於11月4日上載的行山相背景，連當日天空的雲霞亦一樣，懷疑兩人當日相約一齊行山，Danny否認有跟她一起去行山，他指自己是跟「後生仔」另一個拍檔Enson即興行山的，而且有IG Story作證，他指山上面好多人，而且「香港嚟嚟去去都係行嗰啲山」，所以他覺得撞到朋友也不出奇，但當日就沒有遇到廖慧儀。

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點擊下圖看二人Po的行山相︰

點擊下圖回顧Sam的IG尋短訊息，以及之前廖慧儀與網民罵戰的留言：

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