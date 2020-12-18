小澤廉涉家暴細節曝光　前女友16歲起慘遭虐待！瘋毆孕肚逼墮胎

據日本媒體12月14日消息，演員小澤廉（29歲）被文春報導對女友長期進行家暴、精神虐待，使女友墮胎、自殺未遂。隨後，他承認了此事，並向被害女性道歉，所屬事務所也解除了與他的合約。

小澤廉是人氣組合B2takes！！的原成員，畢業後活躍於舞台劇、動畫領域。在10月開播的東京電視台劇集《共演NG》中也有份演出，是人氣帥哥演員。這次，他不僅是「共演NG」，星途也將NG，不，是Ending了！

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日本媒體《文春週刊》在近日連續發佈三篇報導：演員小澤廉（29歲）對交往5年以上的女友A長期進行家暴，精神虐待、強迫其墮胎，最終致使A自殺未遂。小澤在採訪中曾說過由從事演藝工作起就沒拍拖，但其實他有個交往5年以上的女友，而兩人交往是A僅得16歲的時候。當時還沒談過戀愛的A被小澤猛烈追求，最終兩人交往。小澤在外是非常紳士的態度，但是回到家後就會「狂性大發」，交往半年後A變成了他的「性奴隸」。

兩人的line聊天記錄中包括「調教」、「主人」、「寵物」、「給我拍絕對服從的視頻吧」、「給我發裸照 不是我的寵物嗎？那一定要聽主人的命令啊」等等的對話。交往一年後A在家就戴著手扣和頸圈，還被小澤用水筆在身上寫過猥劣的文字。A在發生性行為的時候也不停被小澤毆打。他會問「我可以打你嗎？」如果拒絕，小澤就會發嬲。但是事後小澤又會變得很溫柔，A的朋友勸她分手時，A說：「他也有很溫柔的地方，會聽我工作中的煩惱。」

從A高中起小澤就着她服用避孕藥，但A還是懷孕了。2019年兩人同居，發現A懷孕後的小澤第一句話是「真的是我的孩子嗎？」，之後逼A墮胎。為了小澤的前程，一個人去了婦產科準備墮胎的A被醫生勸下後，拿到孩子的超聲波照片產生了母性，放棄了墮胎。

A決定和小澤分手，獨自把孩子生下來，但小澤不同意，非常生氣，不停毆打A的腹部，最終在9月A進行了墮胎。墮胎後的A身體非常差，但遭受的身體及語言暴力卻比以前更嚴重，但因為是初戀，所以總是下不定決心分手。

今年8月A終於下定決心分手，原因是她疑似感染了新冠，加上手術後身體很差，如果感染會有重症化的風險，但小澤對她毫不關心。8月尾開始A不停對小澤提出分手，但小澤每次聽到分手都會不高興，不停打她，打完又會改變態度，問她「對不起，痛嗎？」。8月31日，居住在旁邊的鄰居聽到小澤家暴的聲音後報警。9月兩人分手。

小澤廉為人表裡不一，分手後他以不同的理由一直找Ａ，懇求她不要說出兩人的事。小澤似乎察覺到了A在和朋友討論相關的事情，想看她的手機，A不同意的話又會毆打她（網上圖片）

分手後小澤也以不同的理由一直找A，懇求A不要說出兩人的故事。小澤也似乎察覺到了A在和朋友討論相關的事情，想看她的手機，A不同意的話又會毆打她，把她打到腦震盪，一直到第二天都無法動彈。

11月28日，小澤再次把A叫到公寓，想說清楚之後的關係。但是小澤忘了這個約定，和朋友出去玩了，並不在家。A打電話給小澤後還被他取笑了一番，於是A的最後一根神經被壓垮，決定自殺。幸好A的朋友察覺出她的情緒很奇怪，來到公寓救下了她。

12月2日文春拍到住在酒店的小澤叫了另一個20代女性過夜。12日直擊了他，他對所有問題表示「請找事務所。」14日，小澤廉的事務所通過書面回應，確認事件屬實，已經與他解除合約，並稱：「我們將再次對員工、藝人進行徹底的指導，努力防止再次發生類似事件。」

小澤廉後來承認了確有其事，並於Twitter向被害女子道歉，所屬事務所也解除了與他的合約（Twitter截圖）

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