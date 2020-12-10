三浦春馬逝世半年至今未落葬　父痛心受訪：想拜祭也無處可去

日本男星三浦春馬今年7月18日被發現在東京自宅輕生，送醫後宣告不治，享年30歲，震驚演藝圈，至今確切的輕生原因眾說紛紜。近日，三浦的爸爸接受日媒採訪，透露了兒子的遺體在火化後，遲遲未下葬一事，讓他即使想去墳前拜祭兒子卻未能如願，引發了熱議。

根據日本媒體《女性自身》報導，三浦春馬父親透露自己因為心臟手術的關係，與兒子關係回溫，兩父子這幾年經常見面食飯飲酒。他痛心表示完全沒有發覺三浦春馬心理狀態有任何異常，因此再得知愛子離世消息時，相當錯愕，並提及兩人在三浦春馬去世的兩個禮拜前，還有發短訊偈，當時還承諾「很快就會去探阿爸」，令人不勝唏噓。

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此外，三浦的爸爸還表示，目前兒子的骨灰還在前妻手裡，希望兒子能儘快下葬，讓他能去掃墓，並且期望因為疫情一再延期的追思會能快點舉行。三浦春馬離世已經近半年，身後事到現時還未處理完畢。據三浦春馬親戚透露，他的遺體被其母匆忙火化後，至今尚未安置好，令生前的好友們想念他、想祭拜他也無處可去。

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