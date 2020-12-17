男排女將｜陳宇琛追鄧麗欣出馬路網民以為實撞車：睇太多TVB！

自開播起一直話題高企的ViuTV劇集《男排女將》將於今個星期五（18日）播放大結局，在昨晚（16日）最新一集中，不少觀眾以為家瑜（鄧麗欣飾）和黃金（陳宇琛飾）的感情線終於在生日飯後有重大進展，全晚多次暗示對方向自己表白，最後卻只聽到不敢踏出一步的黃金Sir一句「友誼永固」而憤然離開。

這一段戲碼雖然獲網民大讚完美表現出欲言又止的平淡愛情，不過卻有不少人突破盲點，坦言見到黃金為了追家瑜跑出馬路時，以為會像TVB劇集一樣上演一段撞車戲碼，引起大批網民和議兼羅列出TVB劇集中會出現的經典橋段。

陳宇琛在劇中擔心與Stephy的友情變質而拒絕對方。（《男排女將》影片截圖）

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昨晚劇情講到家瑜盛裝打扮與黃金食晚飯兼飲紅酒慶祝對方生日，更全晚多次暗示對方向自己表白，然而黃金卻多次逃避，在許願時強調每年的願望都沒有成真，如果將今年許的願望說出來就更不靈驗。家瑜繼續給機會對方：「可能今年會靈驗呢！」誰知黃金Sir與她深情對望之後卻拿起酒杯說：「我哋友誼永固！」，令家瑜難掩臉上失望。

Stephy和陳宇琛演繹出欲言又止的感覺。（《男排女將》影片截圖）

她和黃金走到街上並肩而行時憶述對方多年來一直對自己的好，並敞開心窗說：「唔知由幾時開始我覺得好依賴你，如果我同你講，你講咩我都應承你，你仲會有有啲咩生日願望？」黃金Sir開始逃避家瑜的眼神，並說道：「頭先咪講咗囉，友誼永固！」家瑜感覺受傷，並希望黃金可以正視自己的感情說道：「咁多年嚟你為我做咗咁多嘢，我而家要你講一句啫，做咩要左兜右兜啫！真係好難開口咩？」不過黃金依然逃避：「我都話願望講出嚟就唔會成真，頭先話友誼永固，你而家就鬧我！」

結果她心已灰，憤然離開。黃金見到家瑜失望離開後馬上追出去，追了幾條街之後表示：「以前嗰啲嘢我唔敢諗好耐喇！」家瑜再給對方機會：「而家諗吖。」不過黃金依然像木頭一樣未有任何回應。

陳宇琛的眼神演得很好。（《男排女將》影片截圖）

Stephy心都碎了。（《男排女將》影片截圖）

不少觀眾紛紛表示看到抌心口，更形容黃金「用實力單身」、「天大機會擺在眼前都不懂珍惜」，並大讚這場戲的鋪排恰到好處的，演繹出欲言又止和平凡愛情的感覺。有網民不約而同表示，見到黃金追出去的時候以為他會撞車，呼應他生日願望不能成真，原來只是因為看過太多TVB的BBQ橋段才有如此豐富想像力，並紛紛討論如果是TVB的話會如何演繹這段戲碼：「比着係TVB，飲完紅酒仲唔即刻去爆房咩！」、「女主角仲要着性感睡衣」、「仲要一開門，男撳女埋牆起勢咁咀，女又立刻反攻，鏡頭開始向下游走，直到女角踢開高跟鞋，再轉模糊糊，之後就影一地衫，再慢慢影上床，女主角半露肩沉思，男主角仍然沉睡，TVB樣版！」、「應該喺黃金Sir追過馬路嗰下就撞咗車，跟住家瑜衝埋去攬住喊話『你唔好死，你個生日願望未實現，我講到咁你都唔明，我唔准你死，我要你生日願望實現！』」，果然TVB劇集實在太深入民心，連觀眾的想像力都影響到！

網民說見到這一幕以為會撞車！（《男排女將》影片截圖）

網民想像如果這段《男排女將》橋段變成TVB版本會變成點。（《幕後玩家》影片截圖）

網民對於TVB劇集的劇情非常了解。（《幕後玩家》影片截圖）

TVB劇集有不少撞車戲份。（《黃金有罪》影片截圖）

點擊重溫這段掀起網民熱烈討論的戲碼：