踩過界II｜趙希洛演越南華僑　稱與自己相似：返香港嗰時學緊中文

無綫劇集《踩過界II》上周五（13/12）第19集開始，到了圍繞金蘭（羅蘭飾）和王慧珊（趙希洛飾）的「婆媳賠償金瓜分案」，其中趙希洛（Candice）飾演的越南華僑，一口越南口音更是令人印象深刻。

趙希洛飾演的越南華僑王慧珊，帶有越南口音，十分特別。（《踩過界II》截圖）

當然，趙希洛本身並無半點越南血統的，不過她接受《香港01》訪問時，卻說自己的經歷與劇中角色王慧珊有相似之處：「我由英國返到香港嗰時，我仲係學緊中文，嗰時啲發音仲唔係咁標準，王慧珊一樣都係由越南嚟咗香港4年，所以我諗我可以加啲越南口音，因為我明白學廣東話係有幾難。」

趙希洛自言以前來香港時，廣東話也不是很標準。（《踩過界II》截圖）

趙希洛也表示自己為了角色而特別用了一個月時間練習越南口音。她說：「我喺香港有越南朋友，不過佢又唔識越南話，同埋冇越南口音，真係幾難搵到人教。後來我搵到個越南親戚幫手，不過佢唔係住香港又唔識中文，所以我就講咗啲常用嘅廣東話對白畀佢講，然後我一邊聽返一邊學。」

趙希洛在自己的對白中加了越南話「Oh my God」。（《踩過界II》截圖）

除了在角色背景的口音，她也在對白中加入了越南話。她解釋：「遇到挫折嘅時候，有時候會不自覺講返自己嘅母語，所以我就加咗句越南話『Oh my God』。」