KBS歌謠大祝祭2020︱TWICE舞台運鏡奇怪　BTS再唱《I Need U》

一年一度的「KBS歌謠大祝祭」今天（18日）舉行，新冠肺炎疫情嚴重無阻節目如期舉行。今年依舊由BTS防彈少年團壓軸出場，他們更特別帶來5年前，首次在《Music Bank》獲得一位的《I Need U》表演，一秒喚起粉絲的回憶。可是今晚TWICE的表演，則似乎因拍攝手法奇怪而失色。

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BTS防彈少年團5年前首次憑《I Need U》奪得音樂節目一位，今年6位成員特別穿回當時類似的打歌服，讓粉絲重溫當年的喜悅和感動外，亦再次見證了組合的成長。除此之外，BTS防彈少年團亦有唱出《Dynamite》和《Life Goes On》，氣氛熱鬧。

BTS防彈少年團再唱《I Need U》，充滿回憶。（KBS截圖）

按圖重溫BTS防彈少年團《I Need U》表演：

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而今年7人上陣的TWICE則把《MORE & MORE》改編成聖誕版，大曬穩定唱功外亦相當有新鮮感。可是當音樂轉到《I CAN’T STOP ME》時，就有部分粉絲反映節目拍攝手法奇怪，Solo時並沒有拍到相應成員，Mina和Momo等極少特寫鏡頭外，亦夾雜了理解不能的運鏡，感到略為可惜。

TWICE舞台鏡頭出事，浪費了成員的顏值。（KBS截圖）

按圖重溫TWICE表演：

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對比一下IZ*ONE舞台運鏡卻非常穩定：