MIRROR陳卓賢正牌女友係「翻版廖碧兒」？　女神收割機當之無愧

現年27歲的MIRROR成員陳卓賢（Ian）近日傳出戀上港姐冠軍陳曉華（Hera），但Hera又被指偷偷翻撻前男友狄以達，而狄以達則被發現忽然清空社交媒體；事件更牽扯出與Ian在《男排女將》中飾演情侶的余潔滢（Zoe），二人被指戲假情真，不過Zoe就堅決否認二人為情侶關係，表示與Ian不熟，更沒有對方的電話號碼，令四人關係變得更撲朔迷離。不過，Ian似乎特別多緋聞，是為「女神收割機」，今日又被爆原來其「真命天女」是正在合作拍攝《無限斜棟有限公司》的盧慧敏（Amy Lo），女方更獲安排在《男排女將》大結局登場。

Ian被指是新一代女神收割機。（IG／＠iancychan）

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現年同為27歲的Amy是墨西哥混血兒，有「翻版廖碧兒」之稱，也是余文樂御用模特兒，去年曾傳與《破風》演員、新生代男神朱鑑然撻着。今次爆料的為《男排女將》劇組工作人員，指拍攝時曾親眼見證Ian及Amy打情罵俏，除了為對方揼骨、互相餵食，休息時間更行開二人世界。不過《男排女將》監製陳淑賢回覆傳媒查詢時指不清楚二人關係，不過就讚Ian開工時好專心，很多時都只跟隊友傾偈。

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除此之外，Ian在參選《全民造星》時，已跟ViuTV一姐陳俞希（Hailey）有過緋聞，不過戀情真偽已無從稽考。之後，Ian又不時在IG與演員蘇皓兒（Chloe）互動，二人交往甚密被網民發展才火速刪去證據。與Ian傳緋聞的位位都是現今圈中的靚女女神，「女神收割機」當之無愧。