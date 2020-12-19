全民造星III︱10強名單早洩零驚喜　Carman出局陳柏宇悔投錯票？

ViuTV王牌選秀節目《全民造星III》自開播起話題度十足，戰況十分激烈的十強席位爭奪戰周五（18日）晚落下帷幕；由於上周論壇上已經有10強名單流出，當時網民均對名單半信半疑，可是每晚選出的二人均與名單相符，令其可信性大增，賽果被提早洩露，讓忠實觀眾大呼無癮。最後一集迎來Cloud（雲浩影）與楊甯、陳葦璇與Carman（關嘉敏）對戰，爭奪最後兩個十強席位。

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+ 14 + 14 + 14

從小就參與不少唱歌比賽、唱功不俗的Cloud，選擇演唱岑寧兒的《盡力呼吸》，雖然因緊張有小失誤，卻不影響整體表現，獲欣宜稱讚整晚最好的唱歌表演，連陳柏宇也大讚她很有潛力。楊甯則跳唱《Someone You Loved》，可惜演出失準，黃詠詩表示在演出中看到他心態的不穩定，令觀眾難以投入；而欣宜也表示其演出未達到她的期望。

+ 9 + 9 + 9

演出水準一向保持穩定的陳葦璇，選擇演唱Lady Gaga的《Born This Way》，無論是唱歌、跳舞都交出亮眼表現，在舞台上光芒盡現，令評判火火激讚：「唱得跳得，從容。」Carman則演唱台灣天后蔡依林的《舞孃》，自信的表演令人驚艷，林曉峰也大讚：「外型、可塑性較高。」二人不相伯仲的演出令評判很是苦惱，最後陳葦璇以3：2勝出；Carman輸的除了是唱功，也許也欠缺運氣。評判之一的陳柏宇在節目播出後在個人IG直播，提起本輪競賽，說起若然再投一次，他會改投Carman。

+ 7 + 7 + 7

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+ 55 + 55 + 55

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