全民造星III︱鄭欣宜做評判反應超搶鏡　網民：好鍾意睇佢發姣！

ViuTV王牌選秀節目《全民造星III》自開播起話題度十足，戰況十分激烈的十強席位爭奪戰請來火火、林曉峰、陳柏宇（Jason）、鄭欣宜（Joyce）、來自劇場界的黃詠詩擔任評判，公布名單之初，曾有聲音質疑年紀最輕的欣宜「未夠班」擔任評判，不過從周一（14日）起播出的三集節目可見，她的評語很有建設性、能讓一眾參賽者有所得着之餘，看表演更投入得七情上面，真性情的反應很是搶眼，更深獲觀眾喜愛，名副其實以實力令他人改觀！

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網民在節目播出後紛紛在社交媒體留言道：「佢評語好真，近年佢真係成熟左（咗）好多，好有熱誠！」、「睇完覺得Joyce幾過癮」、「我好鍾意欣宜，大情大性做自己！」、「好鍾意睇佢發姣！好Cute！」、「好搞笑呀！我願意睇欣宜發姣，都唔想睇啲𡃁模發姣囉！」、「我覺得佢好正，啲評語又有Point！」

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