《今際之國的有栖》劇評︰廢青誤闖逃亡遊戲　殺戮中被逼殘忍成長

眼看2020就到了年底，各大影片平台忍了許久的大招也都陸陸續續放了出來。今天，鋪子給大家帶來的就是Netflix新上線的漫改劇集。網站一次性放全集，開分後便在國內外各大社交網站上好評如潮。究竟是什麼引得這麼高的人氣口碑？不多賣關子，我們下文見分曉——《今際之國的有栖》（又名《今際之國的闖關者》）。

劇集改編自日本漫畫家麻生羽呂的同名人氣漫畫。製作團隊也是一班的漫改專業人士。先說導演佐藤信介，去年的時候憑藉漫改電影《戰國英雄》獲得了電影學院賞最佳導演的提名。

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幾位主演也不遑多讓。男主山崎賢人，憑藉在日本國內的高顏值和人氣，先後參與了《死亡筆記》、《女主角失格》、《狼少女與黑王子》、《齊木楠雄的災難》等多部人氣漫畫的真人化改編。算是業內有名的「漫撕男」。

女主角土屋太鳳同樣。2017年的《哥哥太愛我了怎麼辦》幾乎火遍中日韓地區。之後更是化身「男神收割機」，合作竹內涼真、菅田將暉、小關裕太出演了《青空吶喊》、《鄰座的怪同學》、《守望春天的我們》等人氣漫改作品。光看這張圖就知道有多少人想要化身檸檬精。

男主山崎賢人是有名的「漫撕男」。（《今際之國的有栖》劇照）

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此外，劇中其他幾位主要角色也是資深漫改演員。比如前段時間在《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》中吸粉無數的町田啟太，和《人渣的本願》、《咖啡遇上香草》中集甜喪欲於一身的櫻田通等等。這陣容，有幾個人能挺得住。

末日+生存題材的劇集如今早已沒了什麼新意。有《大逃殺》、《飢餓遊戲The Hunger Games》、《移動迷宮The Maze Runner》等等前作在先，各國導演也早就把故事設定玩出了花。但剛出的《今際之國的有栖》能在開播不到一周的時間內拿下豆瓣8.2的評分，倒還是有不少亮眼的地方。

剛出的《今際之國的有栖》能在開播不到一周的時間內拿下豆瓣8.2的評分，倒還是有不少亮眼的地方。（豆瓣截圖）

故事開始。我們的主角，有棲良平（「有棲」日文發音「愛麗絲」）是個遊戲高手，同時也是個實打實的家裡廢青。從小在過於優秀的弟弟和嚴格的父親的陰影下長大，讓他形成了頹喪的性格。尤其是在家人一頓嫌棄後，更是乾脆直接離家出走。偌大的城市無處可去，於是有棲發信息叫出了自己的兩個損友一起消磨時間。

三人的生活，都不怎麼如意。死黨一號黃毛剛被工作的酒吧開除，接著要找新的工作。死黨二號張太雖然是個上班族，卻總因為狂熱信教的母親而愁眉不展。感嘆著想去別的國家，生活百無聊賴的三人一合計，乾脆在繁華的涉谷地鐵站集合，瘋鬧了一場。又是亂跑又是在馬路上橫衝直撞，果不其然引來了維護治安的警察。三人嬉笑著躲閃跑路，鑽進了一個廁所的隔間。

正在他們擔心會不會被警察找到的時候，突然發生停電。而且不只是昏暗的電燈，就連他們的手機也同時黑屏。（《今際之國的有栖》截圖）

正在他們擔心會不會被警察找到的時候，突然發生了一件離奇的事。停電。而且不只是昏暗的電燈，就連他們的手機也同時黑屏，怎麼鼓搗也開不了機。門外，原本喧囂的鬧市也變得寂寥無聲

三人心下疑惑，躡手躡腳的離開隔間，來到大街上。幾秒鐘前人聲鼎沸的街道，突然變得空無一人。商場、地鐵、辦公樓，甚至整個城市也再沒有看到另外的任何人類。餐廳裡的飯菜還冒著熱氣，他們卻像被丟到了突然靜止的平行時空一樣。突發的變化讓三人摸不到頭腦，四處遊蕩了一圈，直到天黑，才又聚集到已經無人的涉谷街頭。正當他們疑惑的時候，街邊的大屏幕卻突然刺眼的亮了起來。

三人心下疑惑，躡手躡腳的離開隔間，來到大街上。幾秒鐘前人聲鼎沸的街道，突然變得空無一人。（《今際之國的有栖》截圖）

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「歡迎各位玩家，遊戲即將開始」大屏幕上顯示出了這樣一行字，並將他們引到了一棟在這個黑暗城市中唯一亮著燈的，不起眼的建築樓前。帶著疑惑，三人進到樓中，遇到了他們看見的第一個人類。她是一個女上班族，顯然對這一切並不像有棲三人一樣茫然。

於是在「遊戲」緊張的催促聲下，有棲三人和OL女，還有之後的女學生一起來到了遊戲設計好的房間。遊戲開始。空蕩蕩的房間只有兩扇門。一扇寫著生，一扇寫著死。他們只有兩分鐘的時間選擇對的一方，走錯了後果是死，不選擇也會被大火吞噬。老玩家OL女沒有出聲，只等女高中生用生命排除掉錯誤選項後，才一步一步走到正確的地方

這，是有棲第一次見到這個遊戲殺人不眨眼的殘酷，和自私利己的犧牲與利用。而接下來他們要面對的，還有四個一模一樣的充滿生死抉擇的房間，和更多殘酷的，慘無人道的遊戲。生命為賭注的解密選擇、捉迷藏的四活一、公寓樓內的大逃殺、無人可信的捉內鬼......

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在這些幾死幾生的遊戲中，有棲不斷面臨著失去，也同樣有著新的相遇。失去了初識的，或者一路走來的朋友；相遇了身經百戰的女主宇佐木柚葉，或者同樣在這個殘酷遊戲下極限求生的玩家。

幾次生死之間，有棲逐漸對這個被稱為「今際之國」的地方有了一絲了解。每個所謂的玩家，都是莫名其妙被帶到了這個地方。在這裡，不參加這些殘酷的遊戲，就會被一道從天而降的激光殺死。只有參加，並且成功從遊戲中存活下來，玩家們才能贏得「簽證」中數目不等的幾天生機。

這些遊戲按照啤牌的花色，被分為了四種類型。黑桃代表體能，方塊代表智慧，紅桃玩弄人心，梅花需要團體。（《今際之國的有栖》劇照）

這些遊戲按照啤牌的花色，被分為了四種類型。黑桃代表體能，方塊代表智慧，紅桃玩弄人心，梅花需要團體。能在這裡活下來的人，無一不是擁有一技之長的亡命之徒。有的人選擇傍大樹；有的人選擇踩著他人的屍骨前進；有的人選擇單打獨鬥；有的人選擇團隊合作；還有的人，選擇做螳螂捕蟬中在後的麻雀。殘酷的遊戲不知何時是盡頭，活著的人苦苦求生，絕望的人看不到出路，選擇自我了結。

有棲和所有被困在這個遊戲中的人一樣，為了得到能夠回到現實的草蛇灰線的線索疲於奔命。但只得到了語焉不詳的「海濱」二字作為唯一的線索。在殘酷的遊戲規則之下，他們真的能一個不剩，全須全尾的回到現實世界嗎？答案誰都不知道。

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總體來說，《今際之國的有栖》是今年少見的優秀漫改作品。劇情節奏感很強，環環相扣，讓人欲罷不能的想要繼續追踪接下來的故事發展。同時，鼓點很強的配樂也讓人的精神一直跟著緊張的劇情節奏舞動。而且比起漫畫原作，劇版一開頭的空無一人的東京涉谷，更是讓人有很強的真實感和沈浸感。

場面宏大，遊戲設計邏輯嚴謹，尤其是心理戰幾部分的反轉可以說是既燒腦又震撼。雖然說劇版在真人化的過程中對劇情設定做過不少細微的改動，比如說將有棲幾人從中二病的學生變成了彼得潘症候群的成年人。但其還是保留了不少原著的主線劇情。

但是。這並不是說劇版就毫無缺點。鋪子在看劇集之前，專程找原著漫畫看了一遍。雖然劇版的還原度非常之高，但還是相對淡化了原著的後勁強大的精髓，人物心理變化的衝擊力也弱化了許多。

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其中最重要的一點，就是對於「人為什麼要活著」的層層遞進的討論。在原著中，主角有棲是一個中二病的彼得潘症候群患者，拒絕長大，沉溺於自己的情緒中。但到了今際之國，當生存不再是理所當然的默認，而是要靠殘酷的競爭去主動贏得的時候，很多事情就變得不一樣了。

他開始以生存的推動力作為契機逐步成長。開始思考，如何面對殺人後或能力不足的自我厭惡，如何面對難以逾越的困難，如何面對不知道會發生什麼的未來，如何懂得人生隨時會迎來休止符的現實......漫畫野心下想要討論的主題，遠比劇版要生猛、殘酷、血淋淋得多。所以如果想要享受劇情和畫面帶來的腎上腺素飆升的快感，《今際之國的有栖》劇集是個不錯的選擇。但如果想要看一些更深刻的東西，倒也是不妨找來原著卒讀。

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