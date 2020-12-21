《幽遊白書》港、台版陣容惹熱議　網民激讚：演員陣容感覺不錯！

早前傳出Netflix有意把日本經典漫畫《幽遊白書》改編成真人版劇集，消息傳出後，引起許多網民關注，甚至有日本網民已經點名主演Netflix真人版《今際之國的有栖》的山崎賢人再接演，成為《幽遊白書》的主角浦飯幽助。除了日本網民外，香港網民對此都非常雀躍，甚至見到有網民還貼出一張在「遠古」時期預測的真人版陣容。雖然這個演出陣容全來自香港及台灣，但都足夠在網上引起熱烈討論。

Netflix有意把日本經典漫畫《幽遊白書》改編成真人版劇集。（《幽遊白書》劇照）

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漫畫《幽遊白書》是由日本漫畫家冨樫義博所創作，連載於《週刊少年Jump》。《幽遊白書》故事講述14歲的不良少年浦飯幽助，他為救一名小孩被汽車撞死。由於當時靈界沒預料到他會死亡，所以靈界沒有他的容身之所，故此他獲得一次重生的機會。幽助經過靈界考驗，重回自己身體，並成為「靈界偵探」，並與桑原、藏馬和飛影並肩作戰，替靈界解決不少案件。其後他們更在「暗黑武術大會」中擊敗眾多強敵成為冠軍。

日本網民點名主演Netflix真人版《今際之國的有栖》的山崎賢人成為《幽遊白書》的主角浦飯幽助。（《幽遊白書》劇照）

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之後幽助為了阻止意圖打開魔界通道的前任靈界偵探仙水忍而進入了魔界，雖然幽助在戰鬥中仙水忍殺害，但原來幽助是魔族的後代，因此又再復活為魔族，並在魔族父親雷禪「幫助」下擊敗仙水忍而再次回到人間。而幽助他們與仙水忍的決戰驚動魔界的雷禪、黃泉和軀。最終，幽助、藏馬及飛影再次進入魔界。

幽助是魔族的後代，所以他再次復活。（《幽遊白書》劇照）

最後在雷禪死後，幽助成了國王，並提議舉行「魔界統一戰」，而勝利者可成為魔界統治者。最終由「煙鬼」獲勝，他訂立了「不准干擾人間界」的規定，並提議每三年舉行一次比賽。最終，幽助及藏馬回到人間界，而飛影則留在魔界。

漫畫《幽遊白書》在《週刊少年Jump》連載不久後，就獲得讀者極大歡迎，與《龍珠》及《男兒當入樽》並列為90年代《週刊少年Jump》的三大代表漫畫，之後漫畫更被改編成電視動畫、電影、電子遊戲及文庫本等。