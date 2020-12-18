今際之國的有栖｜「漫改王子」山崎賢人　5套令你少女心滿瀉電影

近日由山崎賢人、土屋太鳳主演的日劇《今際之國的有栖》（又譯：《今際之國的闖關者》）橫掃Netflix台日冠軍，令人氣男星山崎賢人又度成為熱話，不少粉絲一次過煲晒8集劇，直呼唔夠喉好想睇埋第2季！

今次山崎賢人在戲中的打扮是個大宅男，不怕大減顏值。（《今際之國的有梄》劇照）

事實上山崎賢人有「漫改小王子」之稱，多年來拍過不少少女漫改電影，當中包括《今天開始談戀愛》、《鄰居同居LDK》、《女主角失格》、《orange橘色奇蹟》、《狼少女和黑王子》等等，角色多數都是校草、校園王子等風雲人物，滿足不少少女心，後來終於在《電影版妖怪手錶：飛天巨鯨與兩個世界的大冒險喵！》、《JOJO的奇妙冒險》、《齊木楠雄的災難》轉換形象，不惜梳起紫色飛機頭，又變身成擁有超能力的主角，放低靚仔形象，唔驚搞笑。

土屋太鳳跟山崎賢人前後四度合作，兩人更曾傳出緋聞。（《orange橘色奇蹟》電影劇照）

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直到今年山崎賢人仍有翻拍漫改電影，跟高畑充希合拍《阿宅的戀愛太難》，他在戲中雖然是個宅男，但卻是個能兼顧好工作和遊戲的御宅族；去年翻拍的《王者天下》更在日本藍絲帶獎、日本電影學院獎上贏走多個獎項，《王者天下》是一部講述中國皇帝秦始皇統一七國的歷史漫畫，故事由歷史上僅有寥寥紀載的秦國大將軍李信（山崎賢人 飾）擔任主角，講述他由一個戰場孤兒出身，到輔佐贏政統一中華的過程。而且因為《王者天下》成績極好的關係，今年6月已落實將會製作《王者天下》續集，山崎賢人、橋本環奈同樣會回歸。

山崎賢人跟橋本環奈同樣會回歸《王者天下》續集。（電影劇照）

加上近期山崎賢人的《今際之國的有栖》十分好收視，近日已有傳出Netflix下一步將會將經典漫畫《幽遊白書》翻拍成真人版，然後日本網民力推山崎賢人飾演主角幽助。

山崎賢人今次扮演科學家。（電影海報）

今早（18日）東寶更公開了山崎賢人新戲《進入盛夏之門》（暫譯）預告，電影翻拍自知名作家Robert Anson Heinlein的經典作品，該小說講述時空旅行故事的，包括《回到未來》都有受到啟發，這次電影背景設定在日本，講述失去一切的科學家從1995年穿越到2025年奪回未來的故事，而山崎賢人則會飾演科學家高倉宗一郎，高倉宗一郎繼承受人尊敬的科學家亡父以及好友松下的遺志做科學研究，和松下的女兒璃子及愛貓一起過着平靜的生活，他每天沉迷科研，不料卻被信賴的共同經營者和未婚妻背叛，奪走了發明成果，他本人也被利用冷凍技術陷入休眠，等他醒來已經是2025年，璃子和愛貓已經死去，失去一切的他發誓要報仇。

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