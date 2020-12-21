新田真劍佑退社宣告闖荷李活？　以老竇千葉真一為目標做國際巨星

據日本媒體透露，人氣男演員新田真劍佑將於明年4月末退出所屬事務所「Topcoat」認真前往海外發展。明年5月預定參與海外電影的拍攝。因為父親千葉真一是世界級演員，所以新田正一步步朝向海外發展的夢想進發。

雖然目前新田已經是第一線的人氣演員，但為了實現夢想，還是毅然決定朝海外發展。據相關人士透露，新田已經決定在明年5月前往海外出演電影。雖然疫情當下，拍攝日程很可能還會有變更，但新田早就以拍攝為優先，要求休止其他演員活動。

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Topcoat從2017年5月就開始負責新田的業務管理，當時還取了現在的藝名。雖然事務所一直都很支持新田在電影及電視劇方面的發展，但新田還是向公司表達了希望以海外活動為優先的強烈意願，決定在明年，將日本國內的工作告一段落後終止契約，今後預計將專注於海外發展。

新田做出的決定似乎是受到家人很大的影響。因為父親是進軍荷李活的武打明星的先驅。而在洛杉磯成長的新田，雖然在2014年春天就開始了日本的演藝活動，但當時他曾在採訪時透露，希望自己最後可以活躍於世界或荷李活，成為國際巨星。

而新田其實早在2015年就主演了美國電影《Take a chance》，也曾在《悍戰太平洋 Pacific Rim》中擔任重要角色。音樂方面，他還曾推出了與The Chainsmokers合作的Cover《Closer》，展現了自己的美聲歌唱實力。如今的新田真劍佑也正追隨著成功實現美國夢的父親的腳步，向成為國際巨星的目標大步邁進。

由新田主演的《Brave– 群青戰記–》將於明年3月12日上映，加上出演的《無名世界的END ROLL》（明年1月29日上映）及《浪客劍心 最終章 The Final》（明年4月23日上映），共有3部電影都將陸續上映，所以相信一直到明年4月底他都會忙於為電影宣傳。

繼山下智久之後，又一個日本藝人到海外追夢。雖然感覺今後將越來越少機會看到新田真劍佑的作品，感覺有點可惜。但還是祈願他未來的圓夢之路走得順利。

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