山下智久闖荷里活或零對白登場：永不會忘記非常有價值的經驗

35歲日本男星山下智久出道多年人氣高企，但到今年8月，卻被發現帶同未成年網紅高中生模特兒少女愛子到酒店開房兼喝酒，形象直線插水再被公司尊尼事務所雪藏，後來到10月中山下智久宣布離巢，但就努力開拓外國市場，目前已經有開緊戲喇！

山下智久夥活地夏里遜和奇雲哈特合拍《The Man from Toronto》。（IMDB圖片）

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山下智久最近在加拿大為荷里活電影《The Man from Toronto》開工，電影由著名影星活地夏里遜（Woody Harrelson）以及黑人諧星奇雲哈特（Kevin Hart）主演。據知早前流出數張山下智久的片場照，他手持一把武士刀，似乎扮演一名亞洲殺手，有估計他在戲中可能只得一兩句對白，甚至最終會被全數刪走，不過山下智久都有坦言在戲中不是擔任要角，所以冇對白都唔出奇。

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山下智久似乎會飾演一名亞洲殺手。（IMDB圖片）

山下智久今午（5日）更新IG表示：「在加拿大拍攝是個非常有價值的經驗，而且是我永不會忘記的，在往後的日子，每一瞬間都會清昕地呈現在我腦海中，希望大家可以盡快觀賞電影。」山下智久戴上口罩自拍，在短片中更有略略曝光廠景現場。

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