陳卓賢Ian、陳曉華傳緋聞牽連甚廣　人物關係圖複雜過蜘蛛網？

現年27歲的MIRROR成員陳卓賢（Ian）近日傳出戀上港姐冠軍陳曉華（Hera），但Hera又被指偷偷翻撻前男友狄以達，關係撲朔迷離之際，又有報道指Ian的真命天女其實另有其人。而Hera除了跟Ian傳緋聞外，近日又傳她搭上何廣沛，再加上各人又有各人的緋聞或戀情等，總之人物關係圖「七國咁亂」，如蜘蛛網一樣延伸開去。立即跟大家從事件的男女主角Ian及Hera兩邊看看牽涉哪些人物關係。

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Ian被指是新一代女神收割機。（Instagram＠iancychan）

Ian自跟Hera傳拍拖後，突然又爆出多個單緋聞，有余潔滢（Zoe）和盧慧敏（Amy）等等，由緋聞絕緣體一下子變為「女神收割機」，令粉絲們心碎一地。

點擊下圖看看這些女神們又曾跟誰傳過緋聞或者拍過拖︰

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另一邊廂，Hera跟狄以達在2018年分手，後來曾傳復合，近來又傳出她跟何廣沛戲假情真之際，又突然殺出一個Ian，人物關係圖同樣錯綜複雜。

點擊下圖看看跟Hera傳拍拖的男生們各自的緋聞︰

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點擊下圖看更多Hera的靚相︰

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