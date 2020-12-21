譚詠麟意外爆任達華近照　一臉白鬚震驚網民︰看評論才知道是他

任達華在去年7月到內地中山市出席開業活動時，被一名突然衝上台的人士持刀捅傷腹部與手指，後被送往醫院，現在已經康復，並回復工作。他在今年10月微博貼過自己的近照，當時外表與大家對他以往的印象分別不大，但這次他卻意外被「校長」譚詠麟貼的相公開了近況。

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任達華在10月時貼的照片。（微博圖片@任達華）

譚詠麟近日在微博上發文，上傳幾張手機裏的「存貨」照片，見到他跟好友任達華相聚，他們也有除罩合照，但除罩後，見到任達華長留了一臉白鬍子，跟平日的形象不同，引起網民議論紛紛。雖然任達華的精神和氣息也不錯，不過網民指一臉白鬍子看起來令他蒼老不少，留言道︰「你害得我趕緊去查查任達華先生幾歲了……」、「校長麟，你比任達華年輕好多」、「竟然是任達華，我還想校長和哪個酷老頭的合影」、「任達華怎麼老成這樣啦」、「華哥多大了，我記得80年代華哥比你年輕不少呢」、「叫達哥剃掉鬍子佢！本身好靚仔仲乜要整到自己緊（咁）老」、「怎麼感覺跟印象裏差這麼多」，甚至有人表示︰「看評論才知道另一個是任達華」。

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事實上，現年65歲的任達華剛好比譚詠麟小5年，不過不少網民都表示看上去譚詠麟較年輕。但他們也指出相信是白鬍子的影響，而同時也有不少人大讚︰「達叔鬍子好有型！」、「達叔越來越有味道了」等等。

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