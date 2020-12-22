【返校】姚淳耀「神級喊法」展視帝級演技　網民：點控制單眼流淚

姚淳耀在Netflix劇集《返校》中飾演「沈華老師」，也是翠華中學校長（羅光旭飾）的兒子，劇中為了自保，最後被迫否定他與「學妹」劉芸香（李玲葦飾）之間的感情，並在父親長期以來對他的過度控制下，終於精神崩潰，邊無奈地大笑邊流下悔恨的淚水，這場崩潰戲碼再度展現金鐘視帝級的演技。

姚淳耀劇中角色因為迫於現實而放棄夢想，當他遇到唯一進入他心裡的對象，卻因為真相被揭穿而失去理智地想要摧毀對方，充滿層次與對比的角色，更是姚淳耀十分喜愛「沈華」的原因。網友也讚：「這演技神，竟然有揪心感。」、「姚淳耀演技真的好，雖然害了學妹還是忍不住同情他。」

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此外，黃冠智飾演的城隍爺第五代傳人「程文亮」，因姚淳耀侵犯了「學妹」卻沒有受到學校處置，還到處放話是學妹精神有問題，因此怒氣沖沖地跑到學校，憤而在同學面前狠揍了姚淳耀好幾拳。

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談起這場激烈的痛毆戲，黃冠智開拍前對於要「打老師」感到很緊張，但姚淳耀笑說：「冠智是運動員出身，我比他更緊張。」兩人拍攝前先多次排練動作，再照著套好的招數走，結果黃冠智一次排練中太入戲，情緒一上來竟揮出跟招式不一樣的方向，一不小心打到姚淳耀的胸口，當下他相當驚慌，頻頻跟姚淳耀道歉。

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黃冠智也透露，打人的一方更容易受傷，拍完這場痛毆戲後，他手臂上全是周圍同學拉住他的瘀青，反而是他先掛彩。網友也在這場程文亮大揍沈華的戲時，紛紛留言刷一排：「看得超過癮！」、「真是大快人心！」

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