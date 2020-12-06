【返校】四大電影版重要角色回歸　揭開翠華中學塵封30年的秘密

由王淨、傅孟柏及蔡思韵等主演的台灣電影《返校》去年上映叫好叫座，更以大熱姿態贏取五大獎項，當中包括最佳新導演、最佳改編劇本及最佳美術設計等，之後還傳出電影的世界觀將以劇集的形式傳承。這部萬眾期待的《返校》劇集日前啟播，故事時間設定在電影版的30年後，究竟劇集版如何承接電影版呢，那就要先了解九大主要角色設定。

《返校》劇集延續電影版，除了有主角方芮欣「回歸」外，更新增了另一位女主角劉芸香，帶觀眾展開一場跨世代的懸疑驚悚故事。（《返校》劇照）

今集的女主角之一的劉芸香，她是在1999年轉來翠華中學就讀。從首兩集的故事可以知道，劉芸香曾短暫到英國留學，之後她跟從媽媽由台北搬到金鑾，並入讀翠華中學。轉校的她在昨日播出的首兩集中，已經多次闖入禁地，因而認識了成為怨靈的學姊方芮欣。

由於過去不健康的家庭關係及需要背負母親的壓力，讓劉芸香內心充滿自卑，及對自己不信任；而在第二集的結尾，見到她透過方芮欣的作品，獲得代班導沈華的關注。

今集的女主角劉芸香是在1999年轉到翠華中學就讀的轉校生，她入讀了翠華中學的二年忠班。（《返校》影片擷圖）

第二位是方芮欣，亦即是電影版的女主角，她是1969年翠華中學學生。當時方芮欣因與老師張明暉討論寫作而對他產生愛慕之情。可是她最後誤以為張明暉愛上讀書會女老師殷翠涵而舉報了讀書會，最終導致讀書會成員被捕。方芮欣得知真相後，羞愧與歉疚促使她自縊，並成為怨靈徘徊在翠華中學。而劇集版的方芮欣則改由韓寧飾演。

方芮欣（後）是電影版的女主角，當時由王淨飾演；今次劇集版找來韓寧飾演。（《返校》影片擷圖）

第三位是在1960年任職翠華中學的美術兼輔導老師張明暉。今次劇集版改由夏騰宏飾演，並在首集開首時重溫當時讀書會眾人被捕的經過。在電影版最後時，張明暉留下遺書及白鹿玉珮請魏仲廷轉交方芮欣；而在劇集版中，劉芸香找到白鹿玉珮，意味著她借助了學姊的力量。

張明暉都有出現，他曾是翠華中學的美術兼輔導老師，當時他怕讀書會的事會讓方芮欣身陷險境而提出分手。（《返校》影片擷圖）

第四位是新增的角色，他就是來到劉芸香就讀的二年忠班當代班導的沈華。身為校長獨子的他，並未有好似父親一樣的封閉思想。他除了擔任劉芸香的班主任外，還邀請她加入詩社。沒想到30年後，沈華跟張明暉一樣，發展出一段「師生戀」。

劇集版的新角色沈華，他是翠華中學校長的獨子，一心想改革學校守舊封閉的制度。（《返校》影片擷圖）

第五位是由黃冠智所飾演的程文亮，他亦是新增的角色。出身道士世家的他，是城隍廟第五代傳人。他除了試圖將劉芸香與鬼學姊方芮欣的關係切斷外，還認識電影版一個重要角色「魏叔叔」。

由黃冠智所飾演的程文亮都是新增的角色，他就是帶觀眾重新認識電影版重要角色「魏叔叔」的人物。（《返校》影片擷圖）

第六位是電影版舊角色魏仲廷，他曾是讀書會的成員之一，而他因為讀書會事件受到15年的牢獄生涯。當時電影版的魏仲廷曾由曾敬驊及雲中岳飾演，如今年老版則由曾入圍角逐金鐘獎男配角獎的吳昆達飾演。

即使魏仲廷如今獲釋，他仍時刻害怕遭到監控迫害，即使程文亮為他送上飯菜，他也只顧著聽收音機。

「魏叔叔」魏仲廷是唯一一位沒有死去的讀書會成員。（《返校》影片擷圖）

第七位也是電影版的舊角色，他就是翠華中學教官，陸軍中校的白國鋒，當時電影版最大型的鬼怪就是他的化身，今次劇集版則由趙正平飾演。

白國鋒是少數能經歷兩個時代的角色，即使他從軍校轉到一般中學，但他仍以軍隊模式管理學校。

另一位電影版的重要角色白國鋒，他是是翠華中學的教官。（《返校》影片擷圖）

最後兩位則是劉芸香的父母，從劇集首兩集都可以了解，她的父母關係惡劣，父親長期不在家，而致電回家的電影留言，也只留給女兒，對妻子的說話一句都沒有；而劉芸香母親的情緒不穩，使她對劉芸香過份期待，間接讓女兒充滿壓力，因此當劉芸香遇見方芮欣的鬼魂後，讓她開始對它依賴。

劉芸香開始依賴方芮欣，未知後者會如何透過前者報仇呢？（《返校》影片擷圖）