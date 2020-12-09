《返校》劇集版後勁超強登Netflix前十　「恐怖版方芮欣」成熱話

被譽為「最該受矚目的驚悚台劇里程碑」的公視《返校》影集，5日在公視主頻道與 Netflix同步正式首播第一、二集，隨即登上Netflix熱門節目排行榜前10名，網友在 PTT熱烈討論被推爆，一度登上熱門排行榜第二名。

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《返校》影集中，韓寧飾演的「學姊」方芮欣比起電影版同個角色恐怖升級，為完成「學妹」劉芸香（李玲葦飾）心願，把「顧人怨」老師搞到發瘋失魂，網友看了驚呼：「後勁超強！」且《返校》影集重新詮釋了原作中的歌曲「雨夜花」、「鬼差」、「廢棄音樂教室」等經典元素，讓許多玩過電玩的觀眾們太入戲，一看到紅光，紛紛留言直呼：「快存檔！」、「暫停！暫停！」

而原作中最知名的經典元素「白鹿玉珮」，也在廢棄校舍裡出現，成為學姊與學妹相遇的重要物件，劇中更出現 90 年代盛行的「筆仙」遊戲橋段，一群學生為了有更多的創作靈感，半夜來到廢棄教室玩筆仙而惹禍上身。劇中包含進校門前被搜書包、成績差的同學在學校被霸凌等橋段，都引起網友廣大迴響，看完後心有餘悸地熱烈討論：「想起學生時代的回憶，比恐怖片還可怕！」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】