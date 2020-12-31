2020豆瓣評分內地10大高分綜藝節目　周杰倫《周遊記》竟墊底！

每到年尾，都是各大行業交成績表的時候，雖然今年受到疫情影響，但內地依然推出了不少優秀的綜藝節目，就豆瓣的評分來看，在2020年上星（各大電視台播出）綜藝分數排名前10的節目中，湖南衛視佔了一半，其次是北京衛視，而去年因高以翔事件遭到網友抵制的浙江衛視也有節目在列。

由周杰倫主導的浙江衛視真人騷《周遊記》評分6.8，排在第10位，該節目有多位周杰倫的好友蕭敬騰、林俊傑、謝霆鋒、陳建州、五月天等參與，最開始由7.7分跌落至6.8分，節目被指沒有綜藝感，且氣氛不時尷尬又無聊，但即使這樣的情況下，還是在眾多綜藝中佔有一席之地，周天王的號召力真是不容小覷。

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今年風靡整個夏天的湖南衛視綜藝節目《乘風破浪的姐姐》可謂高開低走，雖然話題不斷，但同時也引起諸多爭議，原本是想看各位女星展現30+的魅力，但賽制的不合理，以及完全是靠觀眾喜好投票，導致節目「變味」，期間更有各種小圈子、皇族、炒作等負面新聞出現，最終只有7分。

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與之並列第9的，同樣是出自湖南衛視的真人騷《嚮往的生活》第四季，由黃磊、何炅、彭昱暢、張子楓擔任固定主持，周迅、許光漢、歐陽娜娜等明星都有以嘉賓形式加盟，在西雙版納吃飯、鍛煉、讀書、交流等，體驗恬靜生活的同時，也為當地做公益。

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排在第8位的是東方衛視音樂綜藝《我們的歌》第二季，總分7.3。該節目自開播以來屢上熱搜，集合一班50後歌手譚詠麟、鍾鎮濤，60後張信哲、陳小春、李克勤，70後李玟，80後容祖兒、90後鄧紫棋以及一班新聲歌手周深、希林娜依·高等眾星雲集，同場競技，亮點十足，揮低其他音樂節目。

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Angelababy有份參與的湖南衛視原創手作解密真人騷《巧手神探》以7.5分位列第7。節目分為巧手與神探兩大陣營，以圈內能工巧匠們組成的巧手隊為守方，思維敏捷的藝人神探隊為攻方。神探們需要選擇心儀的巧手一一結對，並作為臥底，輔助巧手們通過甄別戰的任務。

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同《巧手神探》並列的是浙江衛視熱門綜藝《王牌對王牌》。該節目已經迎來第五季，以「回憶殺」為賣點，邀請多個大熱劇集劇組重聚，包括《還珠格格》、《情深深雨濛濛》、《慶餘年》等。期間，獲邀的嘉賓們還會與沈騰、賈玲、華晨宇、關曉彤組成的固定MC「王牌家族」進行遊戲對決，笑彈不斷。

繼《乘風破浪的姐姐》大受關注之後，湖南衛視乘勝追擊，又推出以男星主打的互動觀察類遊戲綜藝《元氣滿滿的哥哥》，分為元氣大哥隊胡軍（隊長）、蔡國慶、李維嘉、吳奇隆、王耀慶，元氣小哥隊楊洋（隊長）、陳學冬、黃明昊、王鶴棣、王彥霖，通過遊戲對決，凸顯兩代藝人的個性反差與思想碰撞，該節目最終以7.7分排名第6。

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在評分最高的前五位中，有三個都是文化類節目，分別是7.8分的《我在頤和園等你》，8.2分的《了不起的長城》，以及8.8分的《上新了·故宮》第三季，均出自北京衛視，參與的明星包括鄭爽、阮經天、鄧倫等。

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位列第2的是CCTV-3播出的《你好生活》第二季，總分9分，由央視主持人尼格買提、撒貝寧主持，每一集都會邀請不同的嘉賓就不同的話題、觀念細細探討、品味生活，期間更笑彈不斷，令網友重新認識各位央視主持。

撒貝寧同尼格買提。（微博@尼格買提）

而所有綜藝評分之首，要數湖南衛視的9.4分的舞蹈創編競技綜藝《舞蹈風暴》第二季。由何炅主持，張藝興、沈偉、沈培藝、揚揚作評審，集傳統舞蹈、芭蕾、街舞等領域的頂尖舞者於一體，在128台攝像機環繞、360度全景攝像留下「風暴時刻」，即一個最出彩的定點動作，是節目最具亮點的創意之一，同時也很好地推廣了各類舞蹈。值得一提的是，《舞蹈風暴》第一季也是2019年評分最高的節目，總分9.2，絕對是製作精良、大開眼界的一檔節目！