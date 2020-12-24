《感官世界》台灣版？米可白性感拍床上戲　一脫只求拗直同志老公

台灣女星米可白為台視《生生世世》挑戰演藝生涯最大尺度床戲，劇中為了將同志老公「拗直」，兩人度蜜月時，主動爬到薛仕凌身上寬衣解帶，粉色浴衣下香肩、大腿全都露，米可白自嘲根本「活人獻祭」，更表示：「因為我爸媽很保守，還沒跟他們講這件事，我媽看到應該會嚇死吧！」

薛仕凌則透露，劇本本來沒這麼露骨，但為了增加夫妻間的張力，臨時決定加入親密橋段，坦言拍攝時非常緊繃，笑說：「本來以為可以輕鬆拍，導演加戲後我還想說米可白應該不會答應，沒想到她OK，真的太佩服她的敬業。」米可白則是表示：「之前拍過床戲，很信任導演，盡力將自己的稚氣拿掉拍這場。」

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因為有近距離且較裸露的鏡頭，薛仕凌頻頻跟米可白說：「有任何要調整的地方一定要提出來，我們做滾動式的溝通，看怎麼配合可保護好妳。」只要鏡頭一喊卡，薛仕凌馬上用被子幫忙遮擋，讓米可白感心大讚：「他感受到我的不安，除了把自己的戲演好還會關心到我，真的很貼心。」

米可白透露當天一直唱歌、來回踱步緩解情緒，連一向自若的薛仕凌也有些緊張，因為浴衣裡是平口小可愛，爆料薛仕凌擔心她穿幫，情急脫口：「妳不要緊張！快點靠過來幫妳擋。」米可白噴笑說：「到底誰在緊張？我就想說不對呀，這樣不就跟你疊在一起了？」

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薛仕凌則說：「這場親密戲後，還接了一場情緒很重的戲，回家的時候覺得份量好多、好漫長的一天喔！也很謝謝導演和米米願意信任我。」米可白形容自己像隻驚弓之鳥，腦袋一片空白，因為薛仕凌先提醒她，後面有打巴掌的戲，豈料米可白聽到指令就動作，突然就呼了對方一巴掌，讓薛仕凌一臉錯愕，米可白懊惱說：「我真的不知道自己在幹嘛。」

兩人收工後也檢討了拍攝狀況，米可白對於自己表現，自評60分，她說：「若是要成為一名演員，需要放下自己，不能有太多自我，綁手綁腳。現場是一個很安全的環境，我應該更放心才對。」

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