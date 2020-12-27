使徒行者3大結局｜留伏筆預拍第四輯？　三大宇宙重疊成TVB世界觀

TVB台慶劇《使徒行者3》在今晚（27日）播出大結局，韋作榮（馬國明飾）利用掌握着高官及富豪的秘密，利用他們的力量追殺卓凱（苗僑偉飾）、爆Seed（林峯飾）、徐天堂（袁偉豪飾）及歡喜哥（許紹雄飾），黑白兩道全城搜捕，眾人身陷險境！不過幸好Madam G（黃智雯飾）藉機奪去證據簿，令局面反轉。被通緝的韋作榮要求韋爺（李成昌飾）助他逃亡，但他最後竟然開槍擊斃韋爺！韋作榮在逃亡期間與卓凱對峙，Madam G及時現身為韋作榮擋了一槍，最後爆Seed與韋作榮爭執駁火，但想不到韋作榮被神秘狙擊手從遠處開出致命一槍擊斃。

韋作榮（馬國明飾）被神秘狙擊手從遠處開出致命一槍擊斃。（影片截圖）

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不過劇情在最後5分鐘突然再扭轉，當中更留下三大伏筆：原來韋作榮是被曾在《學警狙擊》中飾演Laughing哥的謝天華擊斃；而原本已經被殺死的殷天俠（曾舜晞飾）竟然被鎖在一間密室，曾在《鐵探》中飾演Bingo的姜皓文表示知道他的真正身份，但殷天俠反用槍指住Bingo，意圖滅口；最後爆Seed到監獄盤問黑幫殺手畫家（鄭愷飾），畫家展示出一幅釘姐（佘詩曼飾）的畫像，暗示自己知道釘姐的下落，威脅爆Seed救他出獄。大結局留下三個懸念，似乎是為開拍第四輯鋪路！

畫家（鄭愷飾）暗示自己知道釘姐（佘詩曼飾）的下落。（影片截圖）

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