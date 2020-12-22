全民造星III．專訪︱Ben「忤逆」二汶為何事　Manson曾因他落淚？

《全民造星III》在播出期間討論度極高，話題亦日新月異，記得約好Manson（張進翹）和Ben（趙祥誠）做訪問的前一晚，電視剛播完40強進30強的賽事，A組在終極之戰落敗，必須即時淘汰6名組員，這個結果當時不少觀眾都難以接受，也掀起了不少爭議。轉眼間10強已經誕生、總決賽如戰在弦、Manson亦踏上了新的旅途；一切看似已經很久遠了，但其實也不過是兩星期內發生的事，一於聽聽二人在《造星》旅程的感受與得着。 撰文：葉詩 拍攝：梁碧玲

Manson（張進翹）和Ben（趙祥誠）分享了在《造星》旅程中的感受與得着。（梁碧玲攝）

《造星》中的眼淚 Manson坦言：哭到怕了！

Manson在第一輪小組賽與顧定軒（Zeno）、黎蘊芝（Dilys）、麥詠楠（Buber）、歐國成（Travis）演出《WISH》獲觀眾一致讚好，可是結果卻強差人意，終需與朝夕相見的組員道別，Manson坦言那時受到很大打擊：「我們五個其實很齊心，我們共同創造了一個不被打擾的小團體，很團結、也很相信彼此，落敗後有一段時間真的很難過，持續了整整一個星期。第一輪已經哭到怕了，哭到傻了。」

二人不忘吐嘈那個殘忍的互投賽制，Manson說：「互投賽制讓我很傷心，好像逼你去殺一個人、決定隊友的人生！」Ben認同道：「填的時候已經很內疚，那時候我們已經一起經歷了很多，可能節目沒有播出，所以觀眾不太明白那心情。」（梁碧玲攝）

由於第一輪的眼淚太多，Manson在第二輪比賽就一直忍着不哭：「其實我一直都忍得很辛苦，《還不夠遠》的時候我忍著不讓自己太傷心，但表演完、落敗後，我看到Ben的眼淚就崩不住了！」Ben解釋當刻情緒崩潰的原因：「除了落敗以外，也感覺浪費了二汶和祖祖（梁祖堯）的心機，大家都投放了很多真感情，當刻我覺得一無所有，而且失去了那麼多同伴！」

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回想起A組連續兩場慘敗的戰役，從25人、到19人、再到「戰狼11」，Ben仍記憶猶新：「有一刻輸到懷疑人生！就會想為什麼？是不是我們真的很差？」而在經歷送走朝夕相見組員的「切膚之痛」後，各人都不禁反思他們一路走來的比賽策略是不是出了問題，Ｍanson說：「輸了兩輪後，我們開始思考是否需要迎合評判的口味，力量很大、相對流行的表演是不是比較容易能衝擊評判的心。」

A組的「爸爸」二汶在個人IG寫過：「過往兩季，熱血的東西都是比較容易勝出的。你們決定要選擇熱血或是溫柔真誠，你們一致選擇了後者。你們做這個選擇的時候，我紅了眼。你們成熟了，想分享給你們的，你們已經拿好了！你們不知道，我跟媽媽在外面等你們閉門會議的時候，其實有多緊張。」（IG／＠lam2）

不過他們很快就通過了這個考驗，只因他們記得「媽媽」梁祖堯說過：「你寧願付出心機去拍一個獨一無二的舞台， 還是排一個為了贏的舞台；你會選擇作品意義為先，還是為了勝利？」Manson說：「我記得我們很快便選擇了表演意義本身。」記者問，即使這個選擇的代價是要送走身邊的同伴？Ben堅定地表示不會後悔：「如果那個表演值得，輸贏就應該放在第二。」

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Ben第一次不認同二汶？！

是的，導師們對他們說的，他們都聽進去了，並在舞台上實踐，談起二汶這個導師，二人均難掩對她的喜愛。二人相視一笑，有默契地模仿二汶的語氣和聲調說：「比賽會完結，冠軍都會離開，你沒有理由賴在這裏不離開！」至於二汶曾在節目中表示自己沒有教學經驗，不懂怎樣做導師，Ben就嘆一口氣貼心地說：「那是我第一次不認同她，其實她非常懂得怎麼去教我們，而我們每一個人內心的成長都很大，而不是在比賽中勝出才等於識教，我們從她身上得到很多得著，這個也是識教，二汶是一個很好的老師！」

談起二汶這個導師，二人均難掩對她的喜愛。（IG／＠lam2）

《造星》這段旅程對每一個參賽者而言都獲益良多，Ben笑言：「參加這節目好像過了十年一樣！」害羞的他表示自己在過程中變得勇敢、也更會說話了：「我一生人中從來未試過那麼坦白，將自己交予那麼多人，這個節目將我好、壞的面貌都展示於人前，完全不能掩飾自己是個怎樣的人，其實也是一個對自己坦白的機會，接受自己的不好。」而Manson則慶幸在這裡收獲一群志同道合的同伴：「這個節目令我收穫了一群戰友，一起經歷了一輩子只有一次的回憶，從而開拓了自己的眼界，以前無論是拍攝、還是做音樂都傾向躲在自己的小世界，這次遇上很多同路人一起去合作、碰撞，開拓了更多思考方法，無論技藝、眼界、心靈成長都有好大進步。」

Manson Makeup：Tammy Au Makeup Hair：Jay Yeung @The EDGE Salon & Academy Styling：Jo.meh.ah Jacket：Implyofficial Pants：Voyage since 1996

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