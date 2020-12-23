全民造星III︱陳葦璇、Anson Bean成奪冠大熱　兩大勁敵不容小覷

ViuTV王牌選秀節目《全民造星III》自開播起話題度十足，即使上周五（18日）十強誕生後常規節目已暫告一段落，但一眾十強選手在本周馬不停蹄為佔總分50％的全民投票拉票宣傳，討論度絲毫不減，也令人更期待周六（26日）晚舉行的總決賽直播。雖然觀眾各有所愛，但當中呼聲最高的大熱門就不得不提綜合唱跳實力強、在舞台上從未試過失手、兼兩度神救場的女團As One前成員陳葦璇；以及有「姜濤接班人」之稱、舞台魅力沒法擋、陽光氣息深受姐姐們喜愛的Anson Bean（陳毅燊），兩位的人氣兼實力都不容小覷。

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除了陳葦璇和Anson Bean以外，Ben（趙祥誠）及Cloud（雲浩影）的人氣也不遑多讓，個人IG先後已突破3萬大關，二人經《想念》一輪變成「熒幕情侶」，彼此之間的化學作用深受觀眾喜愛，以致在十強拉票時官方亦十分識玩將二人湊對，而該影片僅上載三天已有逾6.4萬觀看人次。Ben除了憑「折骨舞」特技令觀眾看得目瞪口呆，更隱藏不俗唱功，直率呆萌的性格也吸引一大票粉絲！Cloud是家燕媽媽旗下少女組合Honey Bees的成員，韓國女團CLC成員莊錠欣（Elkie）與她是同期；唱功一直備受讚賞，又有美貌加持，未來可期。

點擊圖輯睇Ben＆Cloud之間的化學作用！

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