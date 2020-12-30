全民造星III｜子涓貼同Cloud八年前舊相　外表冇變過證純天然美貌

ViuTV選秀節目《全民造星III》總決賽已於12月26日完結，不過不少參賽者繼續在IG出po講參賽的感受，A、B兩組成員也早已成為好朋友。而20強的參賽者夏子涓在IG上載了一張跟同是A組成員的Cloud（雲浩影）合照，不過合照並不是決賽夜影的，而是在8年前拍的照片，見到兩位靚女穿上一身黑袍，樣子跟現在是零分別，數數手指，子涓和Cloud當年分別是16歲和15歲。二人果然是天生麗質，更力證靚樣純天然。

子涓眼大鼻高，是典型的靚女樣。（Instagram@ha_x912x）

子涓留言寫道︰「《全民造星III》畢業日，比賽結束我係（喺）後台同雲姨吹左半粒鐘水，結果竟然唔記得影合照……不過唔緊要～早在8年前我地就有合照，仲係bb fat既（嘅）雲姨送比大家～愛你啊小雲。#全民造星3 #當年我地就已經行緊女巫路線」，8年前的衣着完美呼應了她們在30強比賽時的表演項目《黑魔法愛情研究所》。得到亞軍的陳葦璇都「忍唔住」留言︰「嘩我以為你哋前幾日影既（嘅）！」參賽者之一的Sing Sing（黃欣欣）都話︰「小雲個樣無變過」。

點擊下圖看子涓和Cloud八年前的合照和更多靚相︰

+ 24 + 24 + 24

點擊下圖看Cloud以前的表演相和其他靚相︰

+ 27 + 27 + 27

同場加映︰多圖｜莊韻澄一臉幸福曬孕肚 得天獨厚肥胎唔肥人網民讚Fit

多圖｜莊韻澄一臉幸福曬孕肚 得天獨厚肥胎唔肥人網民讚Fit