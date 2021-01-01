【流金歲月】倪妮坐劉詩詩大髀　閨密感滿瀉獲封「為妮寫詩」CP

劉詩詩、倪妮主演的內地劇集《流金歲月》於愛奇藝獨家首播，劇中兩人的閨密組合被形容是「為妮寫詩」CP，兩人認識多年，卻是首度合作戲劇演出，倪妮形容：「我過去一直以為劉詩詩是個特別溫柔的人，其實她私下很活潑，是個挺男孩性格的一個女孩子。」

兩人為了演出閨蜜也做了許多功課，倪妮笑說：「我們倆經常想著討論閨蜜們平常會有什麼小動作？劉詩詩就拍拍腿說，『來！坐！』叫我坐她腿上。」除了看劉詩詩、倪妮兩位女主角互飆演技外，本劇的男演員陣容也備受期待，包括楊祐寧、陳道明、董子健、楊玏等人。

不少Fans FF倪妮與劉詩詩的閨密CP：

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楊祐寧在劇中人痞嘴壞，和劉詩詩的對手戲受到網友關注，被問到該劇是經典小說及電影改編，會不會覺得有壓力？楊祐寧受訪時表示：「剛開始接觸劇本會有壓力，但是導演給演員很大的空間，也把拍攝的節奏及劇組的氛圍處理的很輕鬆，他希望我們能夠在自己的角色上有最自由的發揮，所以我在拍攝這部戲時蠻享受在其中，玩的很盡興。」

楊祐寧與劉詩詩在2012年電影《下一個奇蹟》中就已經合作過，楊祐寧笑說：「第一次跟她合作時，她還是相當青澀的劉詩詩。」而經過多年，兩人同樣都已結婚生子（《流金歲月》官方宣傳海報）

有趣的是，楊祐寧與劉詩詩在2012年電影《下一個奇蹟》中就已經合作過，楊祐寧笑說：「第一次跟她合作時，她還是相當青澀的劉詩詩。」而經過多年，兩人同樣都已結婚生子，今年楊祐寧公開小孩出生喜訊時，劉詩詩也第一時間留言送上祝福。時隔多年再度合作，楊祐寧形容：「覺得她在各方面都成長了很多，包括她的生活，和她對很多事物的看法，都相對成熟非常多。」

劉詩詩產後不到一年就迅速恢復身材復出工作：（按圖看更多）

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