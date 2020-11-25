《拆彈專家2》劉德華笑言一早睇中倪妮　終於等到一齊拍感情戲

由兩大影帝劉德華及劉青雲主演的《拆彈專家2》將於12月24日上映，除了繼續有邱禮濤導演拿手的多個焦點大型爆破及動作場面外，首次來港拍攝的內地女星倪妮跟劉德華的感情線亦甚有睇頭，當中倪妮表示有場深情擁吻戲令她十分難忘！

倪妮跟劉德華的感情線一樣精彩。（電影劇照）

劉德華跟倪妮在戲中的感情經歷高低起跌，離離合合，而二人在灣仔天橋一場感情戲中，劉德華要向倪妮「交代」，講到眼泛淚光，上前擁抱對方，最終給予深情一吻。首次談情就有親吻鏡頭，劉德華不禁自爆早已「睇中」倪妮，今次終於有緣合作。「很久以前已經希望有機會合作，上次沒法促成，是緣分未到；來到《拆彈專家2》，這次角色需要在各方面都平衡的演員，我也不知道她能不能達到穩定狀況，但看她每一方面都掌控得很好。」

倪妮表示知道能跟劉德華合作，便一定會來！（電影劇照）

其實劉德華跟倪妮早在2012年的《亞洲電影節》已經見過面，當時倪妮獲得「最佳新人」，而頒獎嘉賓正是劉德華。倪妮︰「這是我們緣分的源頭，只要知道是跟他合作，我肯定會過來，因為華仔是我非常欣賞的演員，一直都希望跟他學習。」

另外，講到要跟劉德華拍感情戲，其實倪妮都笑言自己非常忐忑︰「因為之前二人不太熟，但開始拍攝時便要跟對方拍不少內心戲，記得第一場戲在車廂內拍攝，心裡滿是忐忑，但試戲時看到他的眼晴便有感覺。」她又坦言難忘天橋談情的一幕︰「那場戲看到華仔眼有淚光，心裡便很難受，他讓我感受到內心的情感。」