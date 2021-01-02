三大花旦新作接連播出唐嫣輸最慘　劉詩詩演學生氣質佳獲激讚

內地三大85後花旦劉詩詩、趙麗穎及唐嫣，先後在去年升級為人母，同時極速瘦身完畢重返電視圈。最近他們的復出之作相繼播出，掀起不少網友作比較討論，想不到劉詩詩主演的《流金歲月》就最受歡迎，在豆瓣獲得7.4高分，撼贏其他兩位，似乎雙女主劇情獲得大家肯定。

三大花旦中唐嫣主演的《燕雲台》率先播出，可惜高開低走似乎令不少人失望。事關唐嫣在該劇中需要由少女演到中年婦女，但她在演少女期間不時被網友發現腹部凸出，孕味非常濃，完全不像一位少女的味道。其實，當時她在拍此劇的時候，傳出是懷身有孕在身，甚至傳出在拍攝打戲的時候。她都是大量用替身的。

《燕雲台》高開低走。（《燕雲台》微博圖片）

再者唐嫣的演技被批退步不少，似乎只是在講對白而已，肢體動作又生硬，情感不足令大家看到好突兀。而且同男主角竇驍完全沒有CP感，更是一大敗筆。雖然作為主角，但大家的焦點則落在配角佘詩曼身上，她的演技大受好評將唐嫣比下去，最終《燕雲台》在一片吐槽聲中結束，在豆瓣只獲得4.7分而已，完全不合格。

唐嫣被指演少女沒有少女感，而且劇集特效做得不好。（微博圖片）

繼而趙麗穎同王一博主演的《有翡》播出屢屢登上熱搜，不過又是雷聲大雨點小。劇情雖然貼近原著是不俗，但男主角王一博的演技實在太不打動觀眾，劇中設定他是一位調皮的男生，但他總只是瞪大眼嘴角半彎去詮釋而已，根本進入不了人物角色，讓人看起來不自然。

再者劇集的特效做得差被批評，Key圖痕跡明顯背景模糊不清，讓觀眾覺得少了真實感，只是覺得全是假山假景而已，整體觀感就是粗糙。整部劇集靠趙麗穎的演技在支撐，當然還有他們的高人氣，劇集在豆瓣只獲得5.8分而已。

特效令觀眾紛紛棄劇。（影片截圖）

整部劇集似乎只靠他們的人氣在支撐。（《有翡》微博圖片）

緊接其後劉詩詩同倪妮主演的《流金歲月》播出，完全撼贏趙麗穎同唐嫣，除了獲得網友好評之外，在豆瓣更獲得7.4高分。好大原因是劇情貼近生活，為不少人帶來了共鳴感。而且在選角上亦貼近明星本人，就好比劉詩詩飾演的蔣南孫是一位溫順的大家閨秀，貼近她的氣質，而倪妮飾演的朱鎖鎖比較強勢，從她的外形看的確有一種大女主的Feel，兩人互相扶持共同成長。

劉詩詩同倪妮詮釋人物入型入格。（《流金歲月》微博圖片）

另外，劇情的細緻位亦做得不俗，為了讓觀眾了解到階層分化的分別，特別在吃飯戲中作出呼應。而且劇集拍出電影感，不會太拖延，雙女主從人物氣質到CP感都做得好好，讓觀眾有追看下去的想像力。

劇情清楚交代階層分別。（影片截圖）

劇情節奏明快。（影片截圖）