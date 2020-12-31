龔慈恩激罕公開細仔打籃球片段　勁高大有型連羅天宇都心心眼

現年57歲的龔慈恩的女兒林愷鈴（Ashley）有「最美星二代」之稱，而20歲的Ashley也加入了娛樂圈發展，深得網民的喜愛。龔慈恩還有一個細仔林卓毅（Addison），不過他就甚為低調，連IG也設定為私人帳號。日前，龔慈恩就上載了一段相信是Addison在打籃球的片段，公開了囝囝的外表。

Ashley已入行，電影作品有《熱血合唱團》。（Instagram@kung_mimi）

片段中的Addison雖然是戴着口罩打籃球，但身高龔慈恩目測至少有1米8的他，運球姿勢有型，投籃一擊即中，相信現年17歲的他，會迷倒不少女生呢！龔慈恩留言表示希望他多打籃球。網民紛紛留言道︰「好高呀～～跳起來都能抓籃框（這要迷倒很多看球賽的小女生了）」、「媽媽視角」、「不知道卓毅以後會多露面，他太可愛了」等等，連在《香港愛情故事》飾演龔慈恩兒子、兼本身是籃球健將的羅天宇也忍不住留了一句「Wo」再加個心心眼！

點擊下圖更多Addison打籃球的片段截圖和網民留言︰

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其實Addison也是運動健將一名，他曾加入學校欖球隊。他又擅長拉小提琴、吹色士風，更曾在粵語朗誦奪得冠軍，真的是內外兼備。而媽媽龔慈恩並不是要求子女們樣樣皆精，而是希望他們從學習過程中有得着。不知道有樣又有身形的Addison會否跟家姐一樣選擇入行呢？

點擊下圖睇更多龔慈恩和兩個仔女的靚相︰

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