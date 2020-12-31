家居．築則｜441呎屋改造後似有800呎　超大平台可變成Party Room

無綫財經台節目《家居．築則》最新一集介紹一間實用面積441呎的典型蝸居，但設計師指撇除牆身厚度，單位實際可用面積其實只得380呎左右，而且單位的一個特大平台已佔134呎，其實空間並不實用，但他卻希望將單位改造到望上去有800、900呎一樣大，究竟有什麼改動呢？

平台面積已佔134呎，所以其實單位不同空間不多。（《家居．築則》電視截圖）

由於屋主喜歡招呼朋友，所以設計師在設計時，是以打造成一間私人Party Room角度出發，盡量令單位看上去大一點。

單位有一個大平台，設計師將它變成室外用餐區，加上一個燈架，晚上把燈開着，視覺上一打開門就會吸引人望到，空間感會更強，因為客人好自然一入門就望到最遠的光亮點，而燈架將視線拉出去，就會令人覺得廳像是很大的樣子。另外，平台也加了一道木屏風，除了因為本身平台跟鄰居的平台超近，想保留私隱外，加了屏風後，在視覺上也好似把對面大廈的距離拉遠了一樣。

設計風格方面，室內室外互相貫穿，設計師用簡單直線條做單位主題，有方方正正的燈架和廳入面有黑鋼直線條等，廳的部分用很多大地色，設計師在上面加了黑鋼直線條，突出設計感。

設計師在平台加了燈架，美觀之餘，也令客人一入大門口就人望到燈，視覺上增強空間感。（《家居．築則》電視截圖）

圖則方面，原則間隔令每個空間都很小，特別是廚房和廁所，所以設計師來個大執位。原則一入門右手邊是洗手間，也是全屋最細的空間，左手邊是廚房，設計師將廚、廁對調，廁所空間就會大了，而廚房變為開放式，實際上儲物量也增加了，這個改動令空間更好用。還有一個特別之處，是設計師將客房改為飯廳，聽上去感覺「嘥位」，不過他解釋，飯廳其實是多功能房，可以變成客房、書房或儲物房，反而是全屋增值最大的空間。這裏有一張可升降的餐枱，把它放平，加上軟墊，可以變身為睡房。而且這裏用趟門，把門打開時，客廳和這間房的感覺可以融合為同一個空間。

單位看上去比實際面積大。（《家居．築則》電視截圖）

主人房方面，屋主夫婦只有增加儲物空間這個要求，所以這裏有一張電動油壓床，最多可放6至7個行李箱，設計師又將房門口移位，增多儲物櫃。還有一些有細心位的家具，如客廳的茶几，同時可以充電又可以做藍牙喇叭，有客人時，又可以把它放到平台播歌，立即變身成一間私人Party Room一樣！

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