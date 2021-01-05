認識的哥哥｜Rain串爆前老闆　朴軫永回嗆：你賺的錢進軍美國敗光

南韓天王Rain與前老闆朴軫永日前上《認識的哥哥》，宣傳師徒合作的全新單曲《Switch to me》。這是Rain時隔13年，再次唱朴軫永寫的歌。談到合作契機，Rain透露收到粉絲要求希望能透過朴軫永寫的歌回歸，於是與朴軫永開口，朴軫永形容寫完歌後，整個人都相當興奮，認為這首歌真是絕了！但在播放給Rain聽後，突然覺得這首歌太一般，「明明昨晚睡前覺得很棒，怎麼今天卻是另外一種感覺？」他又說：「果不其然Rain的表情也不太好！」於是朴軫永拿了自己預定在秋天回歸寫的歌， Rain聽了後，直喊：「這就是我想唱的！」

Rain與朴軫永兩人在節目中唇槍舌戰火藥味十足，Rain先開嗆：「如果我沒成功，公司（JYP娛樂）就不可能存在的！」朴軫永回擊：「每個人都會這樣認為，但隱藏的秘密是，Rain賺的錢，在進軍美國時都敗光了！」

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Rain還曝在練習生時期宛如像是在軍隊般，他回憶一次在生日前夕，與其他練習生在炸雞店門外，只見其他人點了炸雞，而自己連飯都沒吃，卻意外撞見了老闆朴軫永，當下被訓話：「你現在是做這些的時候嗎？」慘被訓了一個多小時，讓Rain感覺四肢都麻痺了。

朴軫永被直指也幫旗下藝人Wonder Girls和Twice過生日，還送禮物，為什麼對Rain就這麼嚴苛？朴軫永解釋Rain讓他擔心的孩子，因為他很有天賦：「擔心他因此感到自負」，Rain則虧是因為朴軫永當天行程太多，沒有睡好覺的緣故，所以當時才非常生氣。

被問到與朴軫永合作心得，Rain打趣：「朴軫永如果不要指責我練舞就好！」讓眾人大吃一驚，畢竟Rain已貴為國際巨星，Rain解釋，在練舞時，前一天已經確認的動作，沒想到朴軫永來時又調整，直喊：「現在的動作更好！」朴軫永反駁：「在跳舞方面，Rain至今還是需要我嘮叨，在跳舞方面還是有些缺陷！」

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