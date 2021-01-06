專訪｜姜濤直認「啲人係咪都鬧咗先」︰一定會有少少唔開心

網上有某些人會以「不認識某某歌手」為榮一樣，藉以諷刺他們人氣低，沒有人認識。不過，經過剛過去的《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》後，組合MIRROR，特別是成員姜濤，在網上得到了鋪天蓋地的討論和關注，相信大家都不會不認識他們，至少你會記得姜濤得獎時的「O嘴樣」。 MIRROR得到了「叱咤樂壇組合」銅獎，歌曲《IGNITED》又得到「叱咤十大」歌曲獎，而姜濤也得到兩個「我最喜愛」獎項，風頭強勁。心情平復過後，姜濤直言︰「我覺得最開心嘅就係起碼有人關注我哋。」而隊長Lokman（楊樂文）也覺得︰「起碼都因為咁樣而認識我哋啊，咁都係一件好事啊！」 撰文：李婉文 攝影：梁碧玲 短片︰葉志明 剪接︰黃卓敏 服裝：initial Fashion

一個頒獎禮，令MIRROR一夜之間的討論度爆升。姜濤得到「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」及「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」，成為兩項大獎之最年輕得主。（梁碧玲攝）

只有21歲的姜濤入行年資尚淺，但粉絲就威力強勁，一人一票令他成為「我最喜愛的男歌手」，他重談當時所想︰「當下嘅感受一定係驚多過開心，我都知（我攞）呢個獎個爭議性會好大，不過過咗呢件事之後就覺得，既然大家畀咗呢個獎我，我哋呢班人嘅話，就做好啲作品，回報畀大家。」對於網上引來的迴響，他也是始料不及的︰「真係到第二日先知，原來大家都對呢件事討論度咁高，不過開心大家參與呢個討論，好嘅唔好嘅，都好開心，因為我覺得最開心嘅就係起碼有人關注我哋，好唔好其實由出道到而家，都有好多人一直講，所以冇乜所謂。」雖然有正評也有負評，但看來他也習慣了如何調節心理。而他關心的原來反而是希望可以做好作品，令自己有進步，從而保護粉絲免受網民攻擊。

姜濤得獎後，網上聲音極大，有正評也有負評，被問到覺得自己這麼快就得大獎是好抑或壞，他說︰「我冇諗太多，未攞之前都話自己唔會有機會攞㗎啦一定，因為作品嘅傳唱度又好，又或者自己歌唱嘅實力都好，都未達到標準，不過攞咗之後就覺得，做好啲作品，保護好Fans。」（梁碧玲攝）

姜濤成為兩項「我最喜愛大獎」的最年輕得主，他直言得獎後，壓力也大了︰「當然會多咗壓力，不過其實由出道到而家都有各種唔同嘅壓力，所以多一份壓力都唔緊要。」也是一貫的看得開和謙虛，或許就是令他成為「人氣王」的原因。對於樂迷比較難接受新人，又或者很多時會「係咪都鬧咗先」，姜濤表示認同有這股風氣︰「當然當然（有），但我覺得真實嘅情緒一定會有少少唔開心，但係老實地講就係，都要唔好去諗其他人點解咁樣，我覺得諗吓自己有咩做得唔好嘅地方，先至導致到大家咁樣諗。」被問到會否覺得本地樂壇或者樂迷夠難接受新人，姜濤笑言︰「唔係啊，我哋Fans接受！」但他明言如果希望得到更多人的喜愛，就只好再努力。

點擊下圖重溫姜濤「O嘴」一刻和他在IG的得獎感言︰

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得獎後，網上經常有人會拿巨星張國榮，又或者之前得到「我最喜愛的男歌手」的古天樂來跟姜濤比較，對於這些評論，姜濤坦言覺得沒有可比性，「因為的確係唔同一個Level。希望大家可以多返少少嘅關注，對而家，以前嘅音樂又好，音樂人又好，藝人都好，一定係比而家嘅我係優秀好多好多，但係我哋都係以佢哋為目標去努力。」被問到會否覺得不公平？他表示沒有這樣想，「因為其實呢個世界上有太多比我哋勁嘅人，所以去同勁嘅人比較，其實都係我哋努力嘅動力。」個人成績好，會否考慮跳出MIRROR發展，他立即強調不會，「我諗我呢一世都唔會去諗呢件事，因為呢個狀態係我好鍾意嘅狀態。」他覺得有自己Solo是幸運的一件事，但有一個團體撐住大家，是更幸運的事。

姜濤個人得到好成績，但就沒有因為這樣而考慮跳出MIRROR作獨立發展。（梁碧玲攝）

隊友Anson Kong（江𤒹生）在頒獎禮當日失落新人獎，被指「黑面」，兩位好兄弟都為他護航，姜濤笑說︰「皮膚都好黑㗎佢！」Lokman附和道︰「佢皮膚黑，所以黑面係正常，佢本身係黑色。」之後Lokman轉為認真地說︰「我覺得犀利嘅，戴住口罩都可以睇到一個人黑面。我覺得因為佢都盡力咗成年，大家都見證住佢呢一年有幾咁勤力，佢好想攞係真嘅，到佢期望太大，佢對自己嘅失望亦都相對地大啦，人之常情啫。好過佢真係笑面迎人，但係其實可能內心又唔知講緊啲乜嘢，有反差。」更指︰「如果佢真係黑面，咁起碼佢有勇氣黑面畀大家睇啊，如果係的話。」姜濤就表示︰「我覺得喺我心目中，佢哋三個無論邊個都好，都有資格去攞呢個獎，所以其實大家要做嘅都做晒，都盡晒力，而作品嘅回應都好好，所以攞唔到嘅話，其實都係，可能黑面係純粹係對自己嘅一種失落啩。」

MIRROR成為今年「叱咤」的大贏家。（Instagram@llokmann）

事後Anson Kong在網上發表感想，卻再惹來批評，指他一句「Come on hater。唔好意思，你地打我唔死」太串，雖然事後已刪掉了這句，但似乎也未能令網民滿意。Lokman覺得他的發文是他的一種抒發，「可能佢勇於攞自己入面最坦白嗰樣嘢出嚟同大家分享，其實我諗都冇乜人肯會咁樣挖到自己最赤裸嗰樣嘢畀你睇㗎嘛，我覺得每個人嘅意見都唔同嘅，所以都冇辦法，任佢哋講囉唯有。」關於「Come on hater」一句，姜濤為隊友解釋︰「佢嘅性格就係比較直來直去，所以其實都係覺得大家要講，佢都唔會去驚，因為佢係我哋呢度做咩都最大膽，除咗畏高之外。」Lokman補充︰「同埋我覺得呢個都係AK得人鍾意嘅地方，佢真係好直，佢真係唔會點樣去掩飾。」姜濤也大爆平時的Anson Kong︰「我哋以前私底下，團隊鬧交，佢都話『嚟啊嚟啊，鬧啊』咁樣，佢都唔驚。（Lokman︰衝動派佢係）」

點擊下圖看當日Anson Kong的反應和回應︰

叱咤2020︱Anson Kong江𤒹生回應失獎黑面事件：等了28年有點失望

最後，問到他們有沒有說話跟網上某些表示「不認識MIRROR」，或者給他們負評的人說，Lokman想了一想，講道︰「唔識我哋，我覺得都唔出奇嘅，阿姜呢排都成日講話，佢哋話唔識，咁起碼佢哋唔識都諗住會去識啊，同埋可能好多人都覺得佢攞咗呢兩個我最喜愛，好似公信力（說服力）唔係好夠，但係起碼都有人知道咗阿姜，然之後再搵吓佢係邊個，然之後再搵吓我哋係邊個，起碼都因為咁樣而認識我哋啊，咁都係一件好事啊。」

對於Anson Kong在IG的發文，Lokman表示︰「我覺得都係其中一個抒發嘅方法嚟㗎啫，可能佢勇於攞自己入面最坦白嗰樣嘢出嚟同大家分享，其實我諗都冇乜人肯真係會咁樣挖到自己最赤裸嗰樣嘢畀你睇㗎嘛。」而他指大家就是喜歡Anson Kong的直率。（梁碧玲攝）

事實上，從《全民造星》第一季到現在，看到整隊MIRROR的成長，看到他們無論在跳唱、抑或是訪問對答的進步，特別是姜濤從以往訪問一句起兩句止，到現在嘗試多說一點感受，也是令人感覺到他們的改變。經常有人說「樂壇已死」，但實際上又有沒有新人一個機會，又或者有沒有嘗試Google一下他們的作品呢？姜濤和MIRROR在頒獎禮的突圍而出，至少可以給大家反思，是否應該多點鼓勵少點批評呢？

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