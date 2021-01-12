萬千星輝2020｜高海寧大熱倒灶失落視后　連播四套劇竟五強不入

TVB《萬千星輝頒獎典禮2020》圓滿結束，賽前被指有望衝擊視后的高海寧（高Ling）大熱倒灶，更連五強都不入，令人大跌眼鏡！高Ling在去年一連推出《殺手》、《迷網》、《反黑路人甲》及《C9特工》四套劇，不少觀眾都大讚她的演技有進步。入行12年的高Ling在2008年參選港姐而入行，更因為傲人身材而備受關注，多年來拍過不少劇集，但就常常被貼上「花瓶」的標籤，不過近年她的演出備受好評，成功轉型！

高海寧（高Ling）過往因為出眾身形常常被貼上「花瓶」的標籤，但近年成功轉型！（IG@sammkoling）

無論是《殺手》中冷靜聰慧的「清道夫」森森、《迷網》中誤墮感情騙局的小女人、《反黑路人甲》中刁蠻任性，但又有情有義的大明星莊明麗，還是《C9特工》中身兼特工同師奶身份的余小嬌，高Ling在每套劇中的表現都相當出色，不但可塑性高，而且發揮穩定，成功駕馭不同角色。除此之外，高Ling更憑着劇集《三十而已》成功進軍內地市場，人氣愈來愈強勁，勢不可擋！

高Ling在《反黑路人甲》中的演出相當出位！（IG@sammkoling）

重溫高Ling的演出：

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高Ling憑着劇集《三十而已》成功進軍內地市場！（微博@高海寧）

高Ling過往因為出眾身材而受到關注，一直被視為花瓶，但隨着她不斷努力磨練演技，大家開始將焦點放在她的演出上。去年高Ling在劇集《婚姻合伙人》中首度擔正做女主角，而她在《金宵大廈》中飾演的虎媽周小惠更發揮出色，與東東（鄭耀軒飾）告別的一幕令人感動，成功引起觀眾共鳴。近年備受力捧的高Ling肯捱肯搏，逐漸蛻變擺脫花瓶形象，可惜今次仍未能登上視后寶座，不敵在《踩過界II》中靠扮醜跑出的蔡思貝。

去年高Ling在劇集《金宵大廈》中飾演虎媽周小惠，傷心欲絕的演繹獲觀眾激讚。（劇照）