Netflix另類片爆紅？繼一小時4K壁爐版《魚樂無窮》再拍片教冥想

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Netflix因為提供多元且高品質的作品，每推出新作就會引起討論，時常位居網路溫度計「網路口碑 / 串流平台」冠軍，大部分的人想到Netflix，不外乎就是追劇或電影，但近期無演員、劇情的療癒系影片，如《家有壁爐》、《Headspace冥想指南》等也受到不少關注。

Netflix繼先前推出的《家有壁爐》，以無劇情、高畫質呈現火柴放在壁爐燃燒的畫面，引起網友們的討論，該系列影片中分成三集，皆長達一小時，早在十年前就推出第一集，用輕鬆音樂搭配壁爐柴火，走溫馨風格。

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隨拍攝技術進步，《家有壁爐》今年更推出「4k」經典版跟樺木版，耗時兩年花費百萬拍攝，精挑細選適合的木頭燃燒，讓網友可以在寒冬中，看著火光搖曳，聽著批哩啪拉的燃燒聲療癒，讓看過的網友直呼「看完身心都暖暖的」、「神作不解釋」、「神選角」。

繼看柴火燃燒的療癒系作品後，Netflix於2021年推出的新作品《Headspace冥想指南》，是透過可愛的動畫，是由國外知名冥想App「Headspace」推出，其創辦人Andy Puddicombe透過每一集二十分鐘，共短短八集的內容，教觀眾如何「訓練大腦」徹底沈澱，非常適合忙碌且焦慮的現代人，有留言表示「被它順暢的動畫吸引」、「我需要，謝謝」、「超放鬆」。

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載。】

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