【陰陽師：晴雅集】郭敬明涉抄襲漫威《奇異博士》或遭無預警下架

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趙又廷及鄧倫主演的《陰陽師：晴雅集》在去年聖誕節於中國上映，當時口碑及票房雙收。然而上映約10天後，日前驚傳電影遭下架，引起網民熱議。電影由郭敬明執導，是改編自夢枕獏的日本小說《陰陽師》，由選角開始就掀起轟動。豈料電影近日被批評「抄襲」，未知此舉會否影響電影下月在Netflix上架的安排。

《陰陽師：晴雅集》在去年聖誕節於中國上映時，其實口碑及票房都雙收。（官方微博圖片）

中國網民瘋傳擷圖，指《陰陽師：晴雅集》抄襲，當中包括在預告中，見到趙又廷劃出陣法，而法術的特效、場景設計及角色動作等，都跟Marvel Studios的《奇異博士》非常相似；而陣法上的圖樣，竟然跟《火影忍者》中的「寫輪眼」一模一樣，隨即引起許多批評聲音。

《陰陽師：晴雅集》被指抄襲《奇異博士》及《復仇者聯盟4：終局之戰》。（《奇異博士》劇照）

其實電影自去年聖誕節在中國上映，一直錄得不錯的口碑及票房成績，而官方亦剛慶祝電影上映10天，票房超過4億人民幣。可是日前驚傳電影已遭下架，據中國傳媒《封面新聞》報道，有兩家影城表示「接院線通知明天不排了，原因不知道」。相反，另一間中國媒體《成都商報》則報道，四川成都多家電影院並未收到下架正式通知。

許多中國網民指控《陰陽師：晴雅集》的陣法跟《奇異博士》非常相似。（《奇異博士》劇照）

導演郭敬明近日可謂非常「出名」，皆因他早前為15年前抄襲小說事件而公開向小說家莊羽道歉，今次又再陷抄襲風波，並在無預警下傳出電影遭下架的消息，對他的事業可謂雪上加霜；而由他執導的《陰陽師：晴雅集》，據了解，斥資3億人民幣拍攝，外界估計，電影如果僅上映10天就下架，投資方根本沒法收回成本，也會波及到另一部電影《陰陽師：瀧夜曲》。

導演郭敬明的《陰陽師：晴雅集》再陷抄襲風波。（《陰陽師：晴雅集》預告擷圖）

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