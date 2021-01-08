奮鬥吧主播｜李澤楷緋聞女友行騷成焦點　陳碧舸外型唔輸郭嘉文

內地綜藝節目《奮鬥吧！主播》熱播中，其中一位參賽者就被受關注，她就是內地名模陳碧舸（Bonnie）。曾是李澤楷緋聞女友的她一舉一動都是焦點，在最新一集節目中，更展示專業能力踏上T台為服裝品牌行catwalk非常有氣場，輕鬆撼贏其他女明星。

現年35歲的陳碧舸除了外型出眾之外，更是高材生一名。2004年考入美國賓夕法尼亞大學心理學系，4年後畢業就沒有繼續深造，反而向模特兒事業進發，2010年起陸續為各大著名品牌擔任模特兒，曾被譽為是中國十大女超模之一。

陳碧舸是中國著名模特兒。（陳碧舸微博圖片）

然而，就在15年前Bonnie就被發現同李澤楷同遊泰國，數月後二人又被影到前往銅鑼灣遊艇會看遊艇，看似關係不簡單。不過她之後她在香港出席活動時就否認這一段緋聞，表明李澤楷沒有追求自己，強調只是同對方還有一大班朋友出去玩而已。而她當時亦有留意李澤楷同梁洛施的緋聞，還公開表明二人的確是郎才女貌。

除了同李澤階傳緋聞之外，還曾與內地演員林更新傳緋聞。二人被爆出2014年同遊歐洲，還一起共同度過聖誕節，被影到一起進入同一幢公寓，關係看似不簡單。不過2015年二人被爆出關係惡劣最後分手收場，但二人從未承認過這一段情。

陳碧舸曾同林更新﹑李澤楷傳緋聞。（陳碧舸微博圖片﹑林更新微博圖片﹑梁碧玲攝）

雖然多在模特兒界發展，但近年她亦多接觸了影視圈同綜藝圈。在是次《奮鬥吧！主播》中表現亮眼，更殺入總決賽為服裝品牌行catwalk。一行出來整個人非常有氣場，179CM好身材盡現秒殺其他女明星，全程零笑容行 catwalk的她給人高質的感覺，獲得不少稱讚。雖然最後未能爭取到四個席位出道，輸給蔡少芬﹑陳法蓉﹑李藝彤﹑黃奕，但因為行catwalk的表演她已經成功搶盡眼球，都算不俗的。她無論樣貌﹑身材還是學歷，其實都不輸其他女明星，包括李澤階的女友郭嘉文，是一位高質素的名模。

郭嘉文是李澤楷的女友。（karmen_kkm@IG）

在節目中行catwalk好搶眼。（影片截圖）