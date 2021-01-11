萬千星輝2020｜李施嬅等足17年未圓視后夢　遠走加拿大拍劇棄獎

TVB《萬千星輝頒獎典禮2020》各個獎項都塵埃落定，當中競爭激烈的「最佳女主角」由蔡思貝奪得，而憑《法證先鋒IV》中聞家希一角入圍角逐視后的李施嬅（Selena）再次失落獎項，相當可惜。現年39歲的Selena在2003年由加拿大回流香港參選港姐，雖然三甲不入，但就獲得「最上鏡小姐」及「才藝小姐」獎項，隨後加入TVB展開演藝生涯。Selena今次是入行17年來第6度入圍角逐視后，可惜依然未能圓夢。

李施嬅（Selena）參演的第一套劇集是《天涯俠醫》。（網上圖片）

Selena在首部參演的劇集《天涯俠醫》中已經做配角，其後在《阿旺新傳》、《最美麗的第七天》、《東山飄雨西關晴》中都有不少戲份，2005年她憑着劇集《老婆大人》中梁昕昕一角首度入圍角逐最佳女配角，之後她相繼出演《宮心計》的賢妃、《鐵馬尋橋》的榮芷晴、《大太監》的婉太嬪等，在《純熟意外》中更一人分飾三角，演技備受好評。雖然多次入圍角逐最佳女配角及最佳女主角，但一直零斬獲，不少粉絲都為她感到不值。

Selena曾多次入圍角逐最佳女配角及最佳女主角，但一直零斬獲，不少粉絲都為她感到不值。（劇照）

重溫Selena的作品：

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不過Selena因一次機緣巧合下自薦出演美國微電影《Once More》，在2017年成功奪得European Cinematography Awards及Los Angeles Film Awards最佳女主角，成為雙料影后！去年她又憑加拿大劇集《血與水》（Blood and Water）提名《加拿大銀幕獎》（Canadian Screen Awards）最佳女配角，再次獲得國際性獎項的肯定。

Selena更衝出香港，獲得國際性獎項的肯定。（IG@selenaleelalee）

去年Selena憑着劇集《金宵大廈》奪得「最受歡迎電視女角色」。（IG@selenaleelalee）

Selena在2019年4月結束與無綫16年的賓主關係，同年她在《金宵大廈》中分飾空姐Alex及舞女Coco，不但演技備受認同，更贏盡口碑，網民紛紛力推她做視后，雖然最後不敵影后級人馬惠英紅，但就獲得「最受歡迎電視女角色」，而去年播出的《法證先鋒IV》成為她在TVB的告別作。雖然Selena已經離巢，但去年宣布加盟邵氏，更參演《金宵大廈2》，觀眾依然有機會欣賞到她的演出！

Selena憑《法證先鋒IV》中聞家希一角入圍角逐視后。（劇照）

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Selena日前在IG透露已經啟程飛往加拿大多倫多，為在當地拍攝新劇做準備，所以她未能出席當晚的頒獎典禮。而Selena亦有在到埗後向大家報平安，更答謝粉絲的支持：「看到大家的留言，你們太可愛喇。感謝大家對Dr Man的支持和投票，這比任何獎更加重要。我都放下了，大家也不用太肉緊。知你們錫我，就已經足夠。love you all！」有粉絲留言若然得獎會否有人代領，而她就答道：「傻瓜，唔出席就冇可能有獎㗎啦」，原來她一早打定輸數放棄爭獎。