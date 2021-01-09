愛回家｜林凱恩乖乖女形象破滅？　女僕裝艷照流出被爆私生活混亂

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無綫（TVB）小花林凱恩（Iris）近年憑處境喜劇《愛．回家之開心速遞》「譚育英」 （Bonnie）一角成功入屋，形象清純健康的她不但是TVB力捧對象，今年更第二度角逐《萬千星輝頒獎典禮》「飛躍進步女藝員」獎項。不過，周五（8日）流出一張疑似Iris艷照，照片中的女生樣子青澀、僅穿內衣，大騷豐滿身材；另一張流出照片則以女僕造型示人，神情及姿勢都甚狂野，確與平日乖乖女形象截然不同，爆料人更向傳媒表示Iris私生活混亂。

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Iris接受媒體訪問時直認是相中人，不過對於相片流出大感愕然，表示很久之前遺失電話，照片是與女性朋友開Party時貪玩留下的，照片也是很久之前拍下的。Iris堅稱這兩張已是最性感的，又不怕因此令形象受損，不過認為公開照片之人是惡意攻擊，坦言保留法律追究權利。至於被指控私生活混亂，Iris就急急澄清並顧左右而言他表示工作很是忙碌，沒有時間混亂。

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