專訪｜視后蔡思貝形容呢行爾虞我詐：我覺得我做到光明磊落

蔡思貝（Sisley）奪得無綫萬千星輝頒獎典禮「最佳女主角」！手指數一數，今次已經是她6次競逐「最佳女主角」這個獎項。說來巧合，2017年她也憑《踩過界》趙正妹（癲姐）一角奪得「最受歡迎電視女角色」，而今年亦分別憑《使徒行者3》競逐「最受歡迎電視女角色」和「最受歡迎電視拍檔」兩個獎項。蔡思貝多年來的努力，是有目共睹的。

蔡思貝入行7年改變了很多。（劉智源攝）

勤力的演員 入行7年未放過假

蔡思貝：「拍完《踩過界II》，原本想去一個旅行，因為我入行7年從未放過假，冇去過旅行。」原來因為疫情關係，間接地打亂她的旅遊大計。怎麼辦？旅行取消了，就唯有繼續工作吧，但她卻遇上另一個難關。

蔡思貝奪得2020年無綫萬千星輝頒獎典禮「最佳女主角」，成為「視后」。（電視截圖）

蔡思貝表示入行7年從未放過假，希望可以有時間旅行。（劉智源攝）

為拍《踩過界》而增磅

蔡思貝說：「開頭接到《飛虎3》劇本嘅時候，係話一個（千金）大小姐角色，幾好吖，可以打扮多啲啲，又唔係『掘擂槌』嘅角色，但係最後尾開拍前，原來我都係做返飛虎。」她還透露，知道要拍攝《飛虎3》後，又要重回健身之路：「唔知你有冇留意到，癲姐係比平時嘅我更加肥，又冇腰，但係冇理由用嗰個身形做飛虎，所以就要即刻做返gym。」她透露，防彈衣、頭盔、槍，經常都要穿住整副裝備「上天下海」，拍攝時一點也不輕鬆：「你一問起我近況就喺咁講，今次真係幾有挫敗感。」問她怎麼辦？她卻坦言：「唯有鍛鍊多啲，希望終有一日可以一個好嘅體態去一次動作戲。」

蔡思貝（Sisley）在(《踩過界》中飾演趙正妹。(《踩過界》劇照)

唔想再做男仔頭角色？

「有得做我一定做，因為每個角色每個劇本都一定有發揮。」總括來說這就是入行7年的蔡思貝的工作態度，「男仔頭」外表帶給她更多工作機會，同時也擴闊了她的戲路，無論是《鐵馬戰車》的貝心柔、《機場特警》的辛凱晴或是《踩過界II》的趙正妹，在TVB中都是罕見而獨特的角色類型。問道：「妳心底裡還是希望做少啲男仔頭或者警察角色？」她笑了一笑，回答說：「總之有機會就會say yes。」看來現階段的蔡思貝還是十分被動的。

當年的蔡思貝（Sisley）真係好Green。(《衝線》劇照)

形容自己是萌芽中的植物

經「香港小姐」而入行，7年時間參演過14套劇集，競逐過近廿次獎項，蔡思貝覺得自己算是一線演員嗎？她沉思了好一會，說：「我係一粒啱啱喺泥土度掙扎咗一段時間，淋極水都冇乜睇頭，而家開始有一棵小豆芽出嘅植物。而家開始有嘢睇下，令到人哋期待呢棵芽，將會生長什麼顏色嘅花。」她又形容演員就似是一顆大樹，樹根每天都在吸收新的營養，隨住年資和見識增長就會長得愈加荗盛。她說：「我嗰時喺德國生活，每個星期就會坐廉價機周圍飛：「去到機場就問最平嘅去邊，可能係10歐羅，然而去兩日就返德國開工。」

參選香港小姐前，蔡思貝在德國生活過一段時間。（劉智源攝）

蔡思貝反問：「你記唔記我攞最受歡迎電視女角色講過乜？拍《踩過界》嗰時咁啱就係自己最冇自信，好唔鍾意自己嘅時間，咁啱林志華就搵咗我做一個咁卑微嘅角色，所有嘢就好不謀而合。《踩過界II》你都會見到趙正妹自信多返好多，卑微少咗好多，亦成熟咗，呢三年就好似我同『癲姐』一齊成長咁。」蔡思貝努力了年終於成為「視后」，真係恭喜晒！

蔡思貝經由參選「香港小姐」而入行。（視覺中國）

不忘參選香港小姐時的志向

還記得，7年前蔡思貝參選「香港小姐」時，她說過自己的志向是「做一個光明磊落的人」。回顧7年TVB生涯，是否能做到呢？她回答：「我覺得我做到。光明磊落嘅定義係乜？首先係冇害人，其次係有機會去害人嘅時候都冇去做，就算之後有著數都好，都會選擇唔做，就算喺冇人見到嘅情況之下都係做一個好人。呢一行爾虞我詐，明爭暗鬥，有嘅機會大把，唔去害人係好難，因為到最後，自己係會過意唔去，瞓唔着，其實唔值，同埋會有因果。」

場地提供：香港九龍貝爾特酒店

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