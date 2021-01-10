許紹雄支持愛女將興趣變成事業　打本過百萬新加坡開咖啡店

現年71歲的許紹雄（Benz雄）近年憑《使徒行者》系列入面的反派角色「歡喜哥」而大受觀眾歡迎，現實中的他相當重視家庭，不但是個愛妻號，亦是愛女心切的廿四孝老竇，近日有報道指他揼本過百萬為23歲愛女許惠菁（Charmaine）在新加坡開咖啡店，令她剛剛大學畢業就馬上榮升老闆娘。

許紹雄將女兒捧在手掌心上愛錫。（Instagram：@charmainexhui）

許紹雄早年以大約2,300萬港幣在新加坡買下4,000呎豪宅為移民做準備，去年正式與新加坡籍太太龍嬿及女兒Charmaine舉家移民離開香港。據悉，Charmaine前年以一級榮譽傳理系畢業後，本先想攻讀碩士，但礙於疫情影響而令計劃有變，趁留在家中將興趣變為事業，開網店將親手整的曲奇和蛋糕等放上網賣，結果賣了半年生意很好，於是在許紹雄太太的提議之下決定正式開實體舖。

Charmaine於疫情期間留在家中將興趣變為事業，開網店將親手整的曲奇和蛋糕等放上網賣，結果賣了半年生意很好決定開舖頭。（Instagram：@charmainexhui）

許紹雄女兒Charmaine於2019年大學畢業。（Instagram：@benz_hui）

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許紹雄認為有興趣才會用心做和做得好，所以見女兒一直對飲食如此有興趣就大力支持她繼續發展，更不惜投資7位數字以父女檔在屋企附近開Coffee Shop，女兒負責整餅，他就擔當Coffee Shop的生招牌。新鋪於去年12月21日正式開業，佔地約1600呎，店內裝潢走少女風亦不少打卡位，因此不少捧場客都是女士，生意非常好。

女兒負責整餅，許紹雄就擔當Coffee Shop的生招牌。（Instagram：@benz_hui）

Coffee Shop已經有好多客人幫襯。（Instagram：@benz_hui）

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