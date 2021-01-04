J.Arie小肥炮製牛四寶暗黑料理　Error保錡遇上勁敵慘被K.O.？

女歌手J.Arie（雷深如）早前連同小肥和Error成員保錡一起挑戰煮「牛四寶」暗黑料理，用牛歡喜、牛波子和牛鞭等煮成四款fusion菜，本來抱着「難食過食屎」的念頭，卻到最後竟然喜出望外，令保錡充滿信心地可以賣成988蚊一位！

小肥、J.Arie和保錡一齊挑戰煮暗黑料理。（YouTube：雷深如JArie）

牛歡喜你又食過未？（YouTube：雷深如JArie）

J.Arie、小肥和保錡落手落腳將四款牛四寶煮成豉汁炒牛鞭、腐乳炒牛春袋、芝士白汁焗牛波子，還有牛歡喜芒果布甸作為甜品，雖然看上去相當之「伏」，不過成果卻沒有想像中太災難。J.Arie一開始見到豉汁炒牛鞭有毛非常卻步：「點解有毛嘅？但都好味喎，好淋！」小肥：「好似牛筋呀真係，質感係ok嘅可以再食！」保錡則覺得腐乳炒牛春袋口感太硬，小肥又大讚：「都ok喎！冇咩內臟味，似牛肚！」

賣相好像不錯，但味道又如何呢？（YouTube：雷深如JArie）

不過到牛波子登場時終於考起三位，保錡率先做勇者將整塊芝士牛波子面無表情地吞落肚，小肥在旁自爆自己其實連豬潤都不太食，一放入口連靈魂也差點出竅：「（芝士）掩到嗰隻味都唔得！」J.Arie一開始說似牛脷，但再試就「擰晒頭」覺得味道實在太腥！

皺晒眉頭！（YouTube：雷深如JArie）

小肥完全不能接受牛波子的味道。（YouTube：雷深如JArie）

牛四寶宴的尾聲有牛歡喜芒果布甸和牛歡喜冷盤，三人都覺得牛歡喜本來味道不太差，只是將它放入甜品內本來就已經很怪，而牛歡喜冷盤則是醬汁出事，齋食牛歡喜感覺像牛肚的感覺。事後保錡笑指：「開頭三道菜係正常嘅，但最後嗰兩味令我起伏不定！」難怪他有信心叫大家用988蚊試食！

鹹加甜的組合，實在想像不到味道有多奇怪。（YouTube：雷深如JArie）

保錡仲叫大家畀988蚊食，大家又願不願意？（YouTube：雷深如JArie）

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