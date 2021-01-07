朱慧敏情路崎嶇仍對婚姻有憧憬　40歲前覓真愛做幸福人妻

現年39歲的前港姐亞軍朱慧敏（Queenie）今日（7日）被傳媒踢爆秘密與年長三年的心臟科醫生陳良貴簽紙結婚，出道17年的她過去曾經歷幾段轟動戀情，其中更與拍拖7年的前組合EO2成員彭懷安（Eddie）去到談婚論嫁的地步，但最終兩人仍未能走到最後，如今這位被外界封為「黃金剩女」的朱慧敏，今天終尋覓真愛正式成為幸福人妻。

朱慧敏終尋覓真愛正式成為幸福人妻。（資料圖片）

朱慧敏於2005年初出道時被傳媒影到與當時與鍾麗淇拍拖的梁榮忠發展地下情兼在車箱中疑似發生親密行為，雖然兩人死口不認拍拖僅堅稱是好友，唯照片和影片的流傳之下，令朱慧敏形象大跌，而梁榮忠更被封做「賤男」。

朱慧敏於2005年初出道時被傳媒影到與當時與鍾麗淇拍拖的梁榮忠（左）發展地下情兼。（VCG）

朱慧敏事件之後，感情保持低調努力工作，於30歲時曾與一名台灣圈外男士發展，據悉她當時與對方感情相當穩定，亦見過對方的家人。她當年被傳媒問及男友的事時亦大方表示對方不但寫情信給自己，還向自己求過幾次婚，只不過因為她當年希望再努力工作幾年，最後無聲無息地分開。

朱慧敏稱與一名台灣圈外人拍拖。（Instagram：@queeniechu422）

要講到她最轟動的戀情，就是她與Eddie一段長達7年的戀情。兩人於2011年走在一起，初時打算將戀情低調處理，但卻漸漸被傳媒放大變得高調，2015年Eddie更在朱慧敏媽媽的墳前向女友求婚，當時兩人更上載合照公布婚訊。然而，Eddie卻於同年被爆出偷食醜聞而分手收場，但仍獲朱慧敏的原諒復合兼押後婚期。雖然兩人期間再多次離離合合，但仍未能開花結果，最後Eddie於2019年年初自爆兩人緣分已盡，7年情正式結束，Eddie更於上年3月與圈外女友Ivy註冊結婚步入人生新階段，而朱慧敏則繼續單身，被外界封做「黃金剩女」。

彭懷安與朱慧敏曾經談婚論嫁，可惜最後都是分手收場。（VCG）

彭懷安去年迎娶圈外女友。（Instagram/@jeffdarkart）

經歷過兩度曾談婚論嫁的感情，朱慧敏回復單身後身邊依然有不少追求者，而且仍對婚姻抱有憧憬，更向風水師傅李居明取經如何能催旺桃花。朱慧敏終於能在40歲前遇上真命天子，與任職心臟科專科名醫的陳良貴開花結果做幸福的「陳太太」。

朱慧敏的未來丈夫曾幫阿Bob通波仔,而Bob亦曾在ig大力推仲這名筍盤。

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