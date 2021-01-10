Race黃婉佩懷孕7個月肥肚不肥人　挑戰橫間緊身裙證明身形零走樣

前2R成員Race（黃婉佩）於2016年再婚嫁給富商David Loh後，誕下女兒Cara榮升媽媽，之後一家三口定居新加坡。現年38歲的她去年9月宣布懷孕14星期，現時已經懷孕7個月肚子明顯隆起，不過她依然能駕馭到肥人最怕的間條裙，就算懷孕都保持絕佳身材，肥肚不肥人。

Race肥肚不肥人。（Instagram：@missracewong）

Race於上年宣布懷孕。 (IG/@missracewong)

Race在Instagram發文表示，有很多人問她如何同時兼顧懷孕、照顧3歲女兒和經營一間科技創業公司，她坦言既有挑戰性又累人，不過同時亦相當滿足：「我想我之所以能做到這一切，是因為我愛他們。我愛我的工作、我的丈夫，我的女兒、我的家人和同事。因此，我想為他們留在這裏，為他們竭盡所能，我很喜歡就算一起身覺得不舒服仍可以保持生產力的那種感覺。如果你感到筋疲力盡，你要知道自己並不孤單。如果想要感覺好一點，也許最佳的解決方法就是改變一下自己的思維方式吧。」

Race一家三口定居新加坡，事業家庭兩得意。 (IG/@missracewong)

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