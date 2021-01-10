木村有希憑性感寫真人氣急升　腰側突現多層豬腩肉女神形象崩壞

擁有日本、菲律賓和西班牙三國血統的24歲日本模特兒木村有希（ゆきぽよ），以一身古銅膚色和混血外貌在日本殺出血路，去年推出個人寫真集《Yukipoyogram 02》大賣後工作接踵而來人氣急升。她早前在YouTube拍片突然公開自己腰上多層豬腩肉及素顏，與她平時的火辣模樣出入頗大，女神形象頓時崩壞嚇壞網民。

木村有希擁有日本、菲律賓和西班牙三國血統。（Instagram：@poyo_ngy）

木村有希身材火辣，去年推出個人寫真集《Yukipoyogram 02》大賣後工作接踵而來人氣急升。（Instagram：@poyo_ngy）

木村有希自爆因疫情關係長時間留在家中狂食導致體重飆升，158cm高的她現時體重為51.4kg，因此她下定決心要在兩個月內減肥成功，並拍片記錄自己體重達至巔峰的狀態，只見平時看起來只是微胖女的木村有希，一坐低腰上的肥肉便「唧」出來，與她平時的火辣模樣南轅北轍。她公開完豬腩肉後再加碼拍片教化妝，素顏底下她皮膚上的瑕疵全部一覽無遺，不少網民都大讚木村有希展露最真實的自己給大家看很有勇氣。

木村有希公開腰上肥肉。（YouTube：『ゆきぽよTV!』）

木村有希之後亦素顏。（YouTube：『ゆきぽよTV!』）

木村有希以fit爆狀態登上今期《週刊Young Magazine》。（Yanmanga）

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