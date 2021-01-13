范丞丞程瀟「兩師徒」《靈域》忽變情侶？坦認深情告白戲份尷尬

范冰冰細佬范丞丞在2018年參加偶像男團選秀節目《偶像練習生》出道，首度挑梁演出愛奇藝國際站玄幻陸劇《靈域》，將和程瀟合作，兩人私下非常熟悉，戲中不僅是青梅竹馬，還有感情對手戲。有趣的是，程瀟擔任范丞丞在《偶像練習生》中的導師，節目裡的師徒、私下的好朋友，這次又一起合作，兩人都非常驚喜與期待。

范丞丞表示：「當時是先收到程瀟的訊息說要一起演出，我只回了『哦』，因為我以為她在開玩笑，後來確定之後，每天都問她『怎麼辦』、『怎麼辦』、『怎麼辦』。」既期待又緊張的心情溢於言表。

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亦師亦友的兩人，在片場的相處也是十分歡樂，范丞丞還經常擔任起「護髮」的角色，他稱程瀟有「鐵瀏海」，拍戲頭髮也都要整理很久，所以范丞丞經常用手替程瀟的瀏海擋風，防止亂掉；程瀟等戲空檔中也會玩范丞丞的長假髮，有次還幫他綁辮子，讓范丞丞一瞬間柔媚了起來。

至於感情戲，范丞丞笑說：

程瀟是我的導師，也會一起上節目，關係滿好的，但突然讓我們演起青梅竹馬，還是有點小害羞。我們私下太像兄弟，當要深情告白時，還有點小尷尬。 范丞丞

程瀟也認同：「可能我們私下都滿活潑的，但是如果要拍戲，而且還要有感情戲的話，我們都需要時間磨合。」

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《靈域》改編自逆蒼天同名人氣玄幻小說，2015年同名動漫在愛奇藝上線6季連載，如今也推出同名戲劇。范丞丞為戲做足了功課，包含看動漫，也看了一部份小說，他說：「我也會熟讀劇本，跟導演討論，導演給了我很多建議，拍戲前我也會提前準備功課，拍完戲，在跟老師上課。」

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